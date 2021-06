V devíti letech ho děda honil po louce na Jawě, kterou neuměl zastavit. Ve třinácti si sám poskládal pionýra z dílů z půdy. A teď? Má asi sto motorek, které se poprvé rozhodl ukázat veřejnosti. „Vlastně teď úplně přesně nevím, co s nimi. Jestli by to celé někdo koupil, nebo jestli se najde někdo, kdo má prostory a společně bychom otevřeli muzeum, kde budu do důchodu provádět návštevníky,“ říká sběratel Radek Uhlíř.