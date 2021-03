Kolik ztrácí zavedené automobilové značky v čele s německým automobilovým koncernem Volkswagen na americkou Teslu? Dá se na elektromobilech již nyní vydělat? Kdy se srovnají jejich ceny se spalovacími motory? A jakou cestou se mají tradiční automobilky vydat, aby mohly fungovat i v době elektrické? Na to vše díky detailní rozborce elektrického Volkswagenu ID.3 odpovídá studie analytiků jedné z největších švýcarských bank UBS, kterou mají Hospodářské noviny k dispozici.

UBS studii připravila ve spolupráci s německou poradenskou společností P3 Group, která se postarala právě o fyzické rozebrání vozu, při něm se dají kromě technického provedení odhadovat i výrobní náklady. Na Volkswagen ID.3 nepadla volba náhodou, jedná se o elektromobil, který je jako první postaven na technickém základu, jenž lze škálovat (tedy natahovat do všech stran pro nejrůznější modely) a je od začátku vytvořen specificky pro elektromobily. UBS ve své zprávě upozorňuje na to, že Volkswagen je první automobilkou, která se do podobného řešení rozhodla investovat. Tuto technickou platformu MEB po Volkswagenu použijí i další koncernové značky, Škoda ji nasadí například v modelu Enyaq, Audi v typu Q4 e-tron.