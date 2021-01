Start-up Driveto, který nabízí flexibilní pronájem aut, zažil zlomový rok 2020. Předpokládaný obrat koně ze stáje investiční skupiny Miton se v loňském roce vyšplhal na 120 milionů korun, vyrostl tedy meziročně o 120 procent. Prvním předpokladem úspěchu byl fakt, že služba funguje kompletně on-line. Lidé si tak mohli od Driveto půjčit auto z pohodlí domova - od jeho výběru po podpis smlouvy. Adam Szabó, šéf karlínského start-upu, předpokládá, že podobný styl fungování se nevyhne celému auto-motivu.

"Už dlouho slyším, jak velký je fokus na on-line a digitalizaci. Nevidím však žádné expertizy nebo konkrétní věci, které by se děly. Vychází to z podstaty automobilového trhu, který se tu roky dělá stejně. A je úspěšný, je motorem české ekonomiky. Nicméně v oblasti digitalizace tento trh pokulhává, nejde jen překlopit nabídku do on-line světa a myslet si, že mám splněno," říká Szabó v rozhovoru pro iHNed.cz s tím, že se pomalu začíná vytrácet fenomén vlastnění auta a lidé si začínají zvykat, že nemít auto je normální.

HN: Jaké nejvýznamnější změny přinesl rok 2020 do automobilového průmyslu?

Rok 2020 všem ukázal, jak důležité je být připravený na fungování on-line.

Je v podstatě otázka času, kdy bude on-line standardem i v auto-motivu. Proč by velká část lidí za pět let někam chodila a vybírala si auto? Vše si doma naklikají, za pár let vezmou VR brýle a všechno v autě uvidí. Objednají si to on-line a on-line podepíšou i smlouvu. Proto se snažíme být v Česku průkopníky. Je samozřejmě riskantní kupovat ojeté auto on-line, ale to je na jinou debatu.