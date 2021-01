Automobilka Škoda Auto zveřejnila jméno nového modelu, který připravuje pro indický trh. Bude se jmenovat Kushaq, čímž zapadá do současného názvosloví značky, kdy SUV modely mladoboleslavské automobilky začínají písmeny K a končí Q. Firma už prodává Kodiaq, Karoq a Kamiq. Název Kushaq by se měl současně také zalíbit Indům, automobilka uvádí, že pochází ze staroindického jazyka sanskrt a označuje krále nebo vládce. Fotografie novinky zatím Škoda neukázala, vůz se má veřejnosti představit letos v březnu.

Kushaq je prvním sériovým modelem, se kterým chce Škoda uspět v Indii poté, co za tento trh vloni převzala v rámci koncernu Volkswagen zodpovědnost. Projekt India 2.0 má čítat čtyři vozy, Kushaq je prvním z nich a vychází z konceptu Vision IN, který se ukázal na indickém autosalonu v Dillí konaném vloni v únoru. Auto využívá podvozek speciálně vyvinutý pro tamní trh a vůz se bude z 95 procent montovat v továrně Škody Auto v Púne. To by mělo zajistit snížení výrobních nákladů a tedy konkurenceschopnost na tamním trhu.

I když se má Kushaq zpočátku nabízet jen pro indický trh, o exportu se uvažuje. Už dříve to pro HN řekl šéf automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer. "Nabízet auta výhradně jen pro indický trh by ani nedávalo smysl. Navíc chceme také uspět v Číně nebo na jihovýchodních asijských trzích. Možností je více, jen ještě diskutujeme, kde všude to dává smysl. A severní Afrika smysl dává, stejně jako Rusko."