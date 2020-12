V červenci příštího roku mají z linek v nové fabrice Tesly v Grünheide nedaleko Berlína sjet první nově vyrobené čistě elektrické Modely 3 a Y. Elon Musk na to potřebuje najmout sedm tisíc zaměstnanců a dalších pět tisíc jich musí přijmout následně, aby mohl výrobu rozšířit, jak plánuje.

Jenže se ukazuje, že Němci se do práce pro vizionářského miliardáře zrovna nehrnou.

Podle informací německého magazínu Automobilwoche chybí Muskovi ze sedmi tisíc lidí nutných pro rozjezd výroby ještě pět tisícovek. Najmout by měl také stovku inženýrů. Sám si uvědomuje, že mu na to vše zbývá jen osm měsíců a čas kvapem ubíhá. Šéf Tesly proto již v Německu byl u pohovorů, rozdával autogramy a firma neváhala investovat do masivní kampaně.

Například na webu Handelsblattu se dokonce objevil článek, který popisuje Muskovy nejoblíbenější otázky při pohovorech a jak na ně správně odpovědět.