Mladoboleslavská Škoda Auto naplno vstupuje do elektromobilního závodu: v pražské hale O2 Universum odhalila svůj první ryzí elektromobil Enyaq. Jde o vůz, který velikostně i parametrově odpovídá jejímu populárnímu SUV Kodiaq a stojí na volkswagenové koncernové platformě MEB, která je určená právě na produkci elektromobilů.

Thomas Schäfer, nový generální ředitel Škodovky, k premiéře Enyaqu řekl: "Jeho představením vstupuje Škoda Auto do nové éry. Je to první čistě elektrický vůz Škoda na bázi modulární platformy pro elektromobily. Má dlouhý dojezd, krátké nabíjecí časy, snadné ovládání a dostupné ceny. Enyaq iV se bude vyrábět v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Bude se tak jednat o jediný závod v Evropě mimo Německo, kde se vyrábí vozy na bázi platformy MEB."

Základní cena nového elektrického SUV bude startovat lehce nad milionem korun, tedy v podobné výši jako nejprodávanější elektrovůz světa Tesla Model 3. U dealerů Škody bude můžné Enyaq odbjednávat od 3. září, k zákazníkům se ovšem reálně dostane až o několik měsíců později. Příští rok na jaře pak bude k dispozici také prémiová edice Founders Edition, kterou budou zdobit prvky od známé sklářské české firmy Preciosa.

Základní motorová verze Enyaqu 60 iV bude disponovat výkonem 132 kW a bude mít dojezd až 390 kilometrů na jedno nabití, vyšší verze Enyaq 80 iV bude mít 150 kW a dojezd 510 kilometrů. Nejvýkonnější model ve sportovní úpravě RS bude mít výkon 225 kW. Rychlost všech vozů bude omezena na 160. resp. 180 kilometrů v hodině.

Fotogalerie Fotogalerie Škoda představila vlastní elektroauto Enyaq

Název vozu Enyaq spojuje písmeno E symbolizující elektromobilitu a Q, které značka využívá v názvech svých SUV modelů. Základ názvu pochází z irského jména Enya a znamená "zdroj života". Pojmenování Enyaq tak navazuje na jména SUV modelů Kodiaq, Karoq a Kamiq.

Enyaq je čtvrtým vozem z flotily Škody, které pohání elektřina. K dispozici je už hybridní Superb, k prvním zákazníkům už míří hybridní Octavia a v nabídce je také plně elektrická varianta minivozu Citigo.

Koncern Volkswagen, jehož je Škoda Auto součástí, si do budoucna od elektromobility hodně slibuje. Během několika let by elektrická nebo hybridní auta měla tvořit až čtvrtinu všech jeho prodaných vozů.