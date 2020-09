Ústřední továrna koncernu Volkswagen v německém Wolfsburgu se podle německého magazínu Handelsblatt potýká s nedostatečnou vytížeností. Ještě před několika lety se mluvilo o tom, že by z ní mohlo ročně vyjet na dva miliony aut, loni to ale bylo jen sedm set tisíc a letos by číslo mohlo klesnout až na půl milionu. Řešení musí být levné a rychlé: Kodiaq made in Wolfsburg.

Továrnu v mateřském dolnosaském Wolfsburgu dnes nezvládnou vytížit ani dva klíčové modely značky Volkswagen - kompaktní Golf, tradičně nejprodávanější auto v Evropě, a SUV Tiguan, který byl vloni vůbec nejžádanějším vozem této značky na celém světě.

V případě Golfu dokonce Wolfsburg nově získal odpovědnost za jeho globální výrobu. Budou tu vznikat auta pro Severní Ameriku a také verze kombi, která se v minulé generaci vyráběla v saském Cvikově. Tam nově vznikají elektrické hatchbacky ID.3.