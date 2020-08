Poslední model Octavie není podle zaměstnanců automobilky Škoda Auto dostatečně připravený pro sériovou výrobu. Zaměstnanci se potýkají s problematickým softwarem, odstraňování jeho chyb je zdlouhavé, a každý den se tak navyšuje rozpracovanost o stovky vozů, uvedl dnes týdeník Škodovácký odborář.

Vysoká rozpracovanost nesouvisí podle zaměstnanců s dodavatelskými firmami, ale právě s problémy se softwarem a hardwarem vozů. "Připravenost vozu do výroby je ve velmi žalostném stavu. Nová Octavia i nový elektromobil Enyaq se dovyvíjí až v sériové výrobě, na tom to stojí i padá zároveň," napsal týdeník, který cituje dopis zaměstnanců.

"Stále přetrvává nedostatek příslušné motorizace, a navíc se k tomu přidaly velké problémy se softwarem," píše se v odborovém informačním plátku.

"Zaměstnanci jsou rozhořčení a zklamaní, chtějí přesně vědět, kdo způsobil tento problém a zároveň jak bude napraven. Většinou se totiž viníka ani sankci nedozvíme, zato když například někdo neúmyslně způsobí menší či větší závadu při montáži vozu, je výrazněji a někdy i exemplárně potrestán, včetně finančního postihu," dodávají autoři Škodováckého odboráře.

Problém údajně souvisí se softwarem a hardwarem vozů, a to jak u modelu Octavia, tak také zcela nového elektromobilu na platformě MEB Enyaq. Podle zaměstnanců auta nebyla do výroby dostatečně připravená, a tak se problémy řeší až "za pochodu" přímo na výrobní lince.

"Nový elektromobil Enyaq například ani teď, v nulté sérii, není schopen pokračovat z montážní linky v přímém toku, ale musí se odstavit a až průměrně po třech hodinách věnování se problematice softwaru může pokračovat v toku na další funkční zkoušky," vysvětluje se v týdeníku.

Podobně zadrhává i linka Octavie. Zatímco dříve u předchozí generace Octavie s jednodušší architekturou řídicích jednotek bylo mazání chybových pamětí otázkou dvou až pěti minut, u nové stejný proces trvá 30 minut a to způsobuje zacpávání testovacích válců a výpravny.

Zaměstnanci podle vyjádření v dopisu z útvaru v továrně prý "začínají být nervózní, naštvaní, dokonce si připadají, že nic neumějí, že jim to nejde jako dřív", a proto firmu vyzývají, aby zde navýšila personál, který by se mazáním chybových pamětí zabýval.

Zaměstnanci nabádají nového předsedu představenstva Thomase Schäfera, aby nastalou situaci řešil, a prokázal tak své schopnosti (Schäfer se stal novým předsedou 3. srpna).

Hlavním tématem v aktuálním vydání Škodováckého odboráře z 20. srpna je krátký rozhovor s Schäferem, který se setkal s odborářským předákem Jaroslavem Povšíkem. "S okamžitou platností patřím do týmu Škoda. Nemám žádný jiný úkol, než vést tento podnik k maximálnímu úspěchu. Nejsem člověk, který by přišel jen s tím, že za pár let bude spěchat někam dál. Naopak chci vést firmu k prosperitě," řekl v rozhovoru Schäfer.

Škoda Auto v polovině května přerušila dodávky nové Octavie kvůli problémům se softwarem přenášejícím data asistenta tísňového volání eCall. Dodávky opět obnovila v červnu.

Cena nové generace Škody Octavia začíná na 456 900 korun u typu karoserie liftback. Je to o 6000 korun více než u základního modelu končící předchozí generace. V nejlevnější základní specifikaci má Octavia motor 1,0 TSI/81 kW s šestistupňovou manuální převodovkou.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává 39 tisíc lidí, z toho v ČR téměř 34 tisíc.

S přispěním ČTK.