Když bylo Sině Maria Eggl jednadvacet, vyhrála v soutěži mladých talentů pořádané časopisem Elle, renomovanou bavorskou sklárnou Theresienthal a nadací automobilky BMW. V té době studovala druhým rokem na Technické univerzitě v Mnichově obor průmyslový design a sklo jí učarovalo. Ve vyhlášeném sklářském průmyslovém centru ve Zwieselu pak absolvovala stáž a záhy poté jí nabídli pětiměsíční studijní pobyt v nejluxusnější automobilce světa, v Rolls-Royce v britském Goodwoodu. Z Německa se proto přestěhovala do západní části Sussexu a nakonec tu zůstala. Dnes je jí 29 a stala se součástí designérského týmu britské tradiční automobilové značky.

"Je to neobvyklé, nejen v automobilkách, ale především v tak luxusních značkách, jakou Rolls-Royce je, aby dávali šance mladým talentům bez hlubších zkušeností. Firma ale mladým velmi věří a je to vidět i na našem týmu designérů. Průměrný věk je tu zhruba třicet let," přiznává Sina Maria Eggl.