Mezi automobilky, které mocně investují do elektrické budoucnosti, patří také Mercedes-Benz. Přestože hodnota značky neustále roste a už několik let vládne segmentu luxusních vozů, čelí firma propadu zisku. Společnost proto plánuje transformaci.

Koncern Daimler, do něhož Mercedes-Benz patří, ohlásil minulý rok ambiciózní plán. Do roku 2022 chce v evropských závodech zajistit uhlíkově neutrální výrobu automobilů a do roku 2039 má být CO2 neutrální dokonce celá modelová řada. Do deseti let pak firma počítá s tím, že bude 50 procent nabízených vozů elektrifikovaných, tedy jako dobíjecí hybrid nebo čistý elektromobil.

Pro Brittu Seegerovou, členku představenstva automobilky Mercedes-Benz zodpovědnou za marketing a prodej, to je velká výzva. Seegerová je jednou z nejvyšších manažerek nejen u značky Mercedes-Benz, ale v celém automobilovém odvětví. Koncern Daimler se nachází v situaci, kdy navzdory rekordnímu odbytu čelí značnému propadu zisku kvůli investicím do elektromobility i kvůli svolávací akci na starší dieselové motory, která má firmu spolu s pokutou vyjít na 870 milionů eur, tedy 22,5 miliardy korun.

Proto je jasné, že většina otázek na Brittu Seegerovou směřovala k elektrickému pohonu. Jeho nástup výrazně ovlivní odbyt značky nejen v Evropě. A v sázce je hodně: prodej vozů s třícípou hvězdou roste devátý rok v řadě a dosáhl nového rekordu 2 339 562 vozů, tedy o 1,3 procenta více než vloni, ale zisky klesají.

Nový směr, který razí cestu elektromobility, je patrný na novinkách, které si společnost na letošní jaro přichystala: zásadní model v nabídce a tradiční zástupce mezi manažerskými vozy Mercedes-Benz třídy E dostal 48voltovou palubní síť pro zavedení mildhybridní technologie a modelová řada obsahuje 7 plug-in hybridních verzí v kombinaci s benzinovými a i naftovými motory. Novinkou je základní benzinový dvoulitr s druhou generací integrovaného spouštěče ISG, který spalovacímu motoru pomáhá elektrickými 15 kW a 180 Nm. Vedle toho dostala třída E pokročilé jízdní asistenty a luxusnější výbavu, na přání také ještě větší spojené digitální panely v interiéru. Z hlediska čisté dopravy možná ještě významnější je rozšíření řady kompaktních modelů s pohonem předních nebo všech kol o plug-in hybridní verze. K třídě A a B přibylo elegantní čtyřdveřové CLA Coupé, sportovně střižené kombi CLA Shooting Brake a oblíbené, nedávno nově uvedené SUV s tradičním názvem GLA. Všechny tyto vozy nabízejí novou generaci plug-in hybridního pohonu, který již dává smysl nejen ekologickým nadšencům, ale i pragmaticky uvažujícím uživatelům: systémový výkon benzinového motoru a elektromotoru činí 160 kW, což stačí na vynikající dynamiku (0–100 km/h pod 7 s), normovaná spotřeba je přitom hluboko pod 2 l a kolem 15 kWh na 100 km. Zásadní předností efektivních vozů je ale jízdní dosah: podle přísnější normy WLTP mezi 60 a 70 km.

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s elektrickým pohonem?

Už před půl rokem, když jsme na frankfurtském autosalonu představili naše plug-in hybridní kompaktní vozy třídy A a B, jsem si jeden vůz půjčila, abych si na vlastní kůži vyzkoušela, co to obnáší. A bez přehánění jsem byla nadšená. Elektřina vydrží na cestu do zaměstnání a mnohým i zpátky domů, dobíjení je naprosto jednoduché a během celého pracovního týdne se vůbec nemusí spalovací motor spustit. Přitom jako uživatel víte, že jej máte spolu s nádrží na palivo v záloze pro případ nečekané delší cesty.

Co je tedy kromě výrazně vyšší ceny hlavní překážkou prodeje?

Řeknu to takto: myslím, že nejlepší způsob, jak zákazníkům ukázat všechny výhody, je umožnit jim svézt se. Jsem přesvědčena, že většina uživatelů, kteří dojíždějí do zaměstnání ve městě a jeho okolí, budou vlastnostmi moderních elektromobilů a plug-in hybridů překvapeni.