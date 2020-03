Indie je pravděpodobně jedinou zemí na světě, kde se většina majitelů ve Škodách nechává vozit vlastním řidičem. Řídit ho sám by prý na okolí působilo nepatřičně. Najatý řidič navíc auto ani sám nemyje, k tomu si vždy povolá osobu, která přijede a vůz ručně očistí. "Škoda je tu vnímaná jako prémiová značka a Octavia je druhé nejluxusnější auto po Mercedesech. Jediné, kdy se řízení majitelem bere jako ospravedlnitelné, je, když má Octavii RS, protože si chce řízení užít," říká Jan Řepa, který vede oddělení produktového marketingu pro indický trh ve Škodě Auto.

Přestěhoval se do Bombaje s celou rodinou před více než dvěma lety a minimálně další dva roky zde chce ještě zůstat. "V Indii je nepsaným pravidlem, že když se posunete na vyšší stupeň sociálního žebříčku, máte umožnit chudším lidem si vydělat, a tím de facto pozvednout ekonomiku. I proto se tu na nás dívají podezřívavě, proč nemáme doma uklízečku nebo kuchařku, často se nás na to okolí ptá. Má žena se ale o domácnost stará ráda, říká, že je na to zvyklá z Česka a nechce to změnit," dodává Jan Řepa.