Nálada je lehce napjatá. Jde o vůbec první novinářskou prohlídku a zahraniční kolegové novináři se se zájmem, ale také jistou obezřetností, ptají na veškeré detaily. Přiletěli z Velké Británie a tady, ve slovenské továrně Jaguar Land Roveru, se koncem loňského roku začala vyrábět britská ikona, Land Rover Defender. Není zdaleka nejprodávanějším autem z ostrovů, spíše je to vůz pro skalní fanoušky a zákazníky, které jeho terénní vlastnosti využijí. Ale je to auto, které navazuje na drsné off-roady s historií sahající do 40. let a Britové Defender považují za své automobilové rodinné stříbro s čistokrevnou anglickou krví, které se nikdy předtím jinde než na britských ostrovech nevyrábělo. A tato chlouba už nebude "Made in Britain", výroba se ze Solihullu zcela přesunula do slovenské Nitry.