Rok 2020 je pro automobilový průmysl zlomový. Poprvé se bude muset vypořádat s přísnými limity oxidu uhličitého. Vyjma pěti procent nejžíznivějších vozidel bude muset průměrné nové auto vypustit nejvýše pouhých 95 gramů na kilometr. V roce 2021 to už bude platit pro všechny vozy bez výjimky. Podle ekologické organizace International Council on Clean Transporation (ICCT) přitom v roce 2018 byl průměr 121 gramů na kilometr. To znamená, že za pouhé dva roky musí udávané emise skleníkových plynů u nových aut klesnout u pětinu, jinak budou „hříšní“ výrobci platit vysoké pokuty.

Pro řadu automobilek to představuje velký problém. Studie analytické společnosti PA Consulting tvrdí, že za přílišné emise bude platit koncern Volkswagen (včetně české Škody) nebo francouzské PSA. Celkem by podle analytiků výrobci měli do unijní kasy přispět 377 miliardami korun (14,5 miliardami eur). Japonská Toyota měla v tomto směru nejlepší startovní pozici, v roce 2018 dle ICCT její odstup od předepsaného limitu oxidu uhličitého nejmenší, patnáctiprocentní. Poslední analýza PA Consulting ale ukazuje, že se postih nevyhne ani jí. Bude nejlepší, limit však překročí o dvě desetiny gramu, což znamená pokutu téměř půl miliardy korun (18 milionů eur).