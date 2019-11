Dodavatelé automobilových dílů z Česka by kvůli uvalení cel na dovoz aut z Evropy do USA mohli přijít až o 12 miliard korun ročně na subdodávkách pro německé automobilky. České firmy vyrábějí až pětinu součástek pro ty automobilky, na které by nové opatření dopadlo nejtvrději. Odhaduje to celní firma Gerlach.

Americký prezident Donald Trump by měl tento týden oznámit, zda USA uvalí cla až 25 procent místo dosavadních 3,4 procenta na dovoz aut a součástek ze zemí Evropské unie. Podle posledních informací zřejmě ohlásí další odklad rozhodnutí, a to o půl roku.

"Česká republika by v případě, že by k dohodě nedošlo, patřila ke čtyřem nejvíce postiženým zemím. Ačkoli se od nás, na rozdíl od Slovenska, automobily do USA přímo nevyvážejí, ztráta ze subdodávek do německých značek by mohla činit až 12 miliard korun," řekl ČTK Luděk Procházka z Gerlachu.

Americký trh je pro auta z EU největším odbytištěm. Na prodejích se tam podílejí 29 procenty. Přetrvávající nejistota ohledně celních opatření je pro evropské automobilky nepříjemná. "Neustálé lavírování komplikuje jak přijetí strategicky významných rozhodnutí, tak obchodní vztahy se subdodavateli," dodal Lukáš Hendrych z poradenské společnosti BDO.

Nejvíce by nové celní sazby zasáhly německé prémiové značky, jako jsou Mercedes-Benz nebo BMW, u kterých více než polovina výroby míří do Spojených států. Firmy mají na území USA i vlastní továrny, odkud vyvážejí automobily do Číny, která nedávno také zvýšila dovozová cla. V ohrožení je podle expertů až 131 tisíc pracovních míst na obou kontinentech. V Česku by se to mohlo dotknout až 25 000 míst.

Tržby českých automobilek a dodavatelů dílů loni vzrostly o 0,8 procenta na rekordních 1,102 bilionu korun. Automobilový průmysl reprezentuje 26 procent průmyslové výroby a 23 procent exportu ČR.

Gerlach je poskytovatel celních služeb v Evropě, který patří pod Deutsche Post. Má zastoupení ve 12 evropských zemích na více než 70 místech. Disponuje 750 celními specialisty a poradci.