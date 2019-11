Energetická společnost E.ON vybuduje do roku 2022 zhruba 175 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Investuje do nich téměř 183 milionů korun, z toho necelých 105 milionů pokryjí dotace. Zatím provozuje firma 44 těchto stanic, několik jich zprovozní ještě letos. Ve středu to uvedla společnost v tiskové zprávě.

Pomalé dobíjecí stanice, kde se auto dobíjí jednu až tři hodiny a jichž bude 50, vzniknou hlavně v jižních Čechách, na jižní Moravě a Vysočině. Firma je vybuduje u obchodních center, sportovišť, kin, divadel, úřadů či nemocnic. V jižních Čechách přibudou ještě do konce roku tři dobíjecí místa v Českém Krumlově. Další jsou v plánu v Lipně nad Vltavou, Frymburku, Třeboni nebo Českých Budějovicích. Na Vysočině v Třebíči, na jižní Moravě v Lednici i v Hatích u Znojma.

Náklady na stavbu jedné pomalé dobíjecí stanice se pohybují od 150 tisíc do 300 tisíc korun. Stavba jedné rychlé dobíječky stojí přes milion korun, uvedl vedoucí Mobility Services společnosti E.ON Martin Klíma. V některých případech je nutné vybudovat i potřebná parkovací místa.

Pro vznik rychlých dobíjecích stanic, jichž bude 125 a které elektromobil dobijí do půl hodiny, vybírá E.ON místa. "Podmínkou přidělení dotace je jejich rozmístění po celém Česku. Tím doplníme naši stávající síť, která vznikala především na hlavních dopravních tazích," uvedla projektová manažerka Mobility Services společnosti E.ON Helena Švejdová.

V Česku vybuduje E.ON i dalších zhruba 20 stanic, které staví s využitím dalších dotací. Objeví se v Praze, Ostravě, Berouně, Vyškově nebo Hustopečích. Na konci srpna otevřel E.ON dobíjecí stanici ve Vystrkově u Humpolce. Má maximální výkon 175 kilowattů (kW), v budoucnu to může být až 350 kW. Elektromobil dobije do deseti minut, náklady byly kolem tří milionů korun.

Prodej nových elektromobilů v Česku stoupl letos od ledna do října o 22 procent na rekordních 649 aut. Nejvíce jich prodává Nissan, Hyundai, Tesla a Volkswagen. Škoda chce příští rok prodat v Česku nejméně 3200 aut na elektrický pohon. Vyplývá to z údajů Centra dopravního výzkumu a Svazu dovozců automobilů.

Energetická skupina E.ON měla v roce 2017 obrat 1,99 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun) a zisk EBITDA 358,6 milionu eur (asi 9,25 miliardy korun). Výsledky za loňský rok zatím nezveřejnila.