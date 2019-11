Americký výrobce elektromobilů Tesla hodlá postavit novou továrnu v blízkosti Berlína. Oznámil to v úterý zakladatel podniku Elon Musk. V minulosti se spekulovalo, že by druhá zahraniční továrna automobilky Tesla mohla vyrůst jinde v regionu, možná i v Česku - tam se spekulovalo o případné továrně na autobaterie. Obojí, vozy i baterie, by se mělo vyrábět právě v Německu. Výběr lokality přesto odborníky překvapil, v Německu byly favorizovány jiné oblasti.

Tesla již dříve uvedla, že brzy oznámí, kde chce vybudovat svůj evropský závod Gigafactory 4, který by měl zahájit výrobu v roce 2021. Musk v úterý při předávání ocenění "Zlatý volant" na ceremoniálu, kterého se v Berlíně účastnili i šéfové BMW, Audi či VW, prohlásil, že závod bude stát blízko stále budovaného berlínského letiště Berlín-Braniborsko.

"Některá z nejlepších aut se vyrábí v Německu," uvedl Musk při přebírání ceny za Model 3, který v kategorii Auto roku pokořil vozy BMW i Audi, uvedla v úterý agentura Bloomberg. Zakladatel Tesly na předávání také řekl, že Německo není v elektromobilitě tak pozadu.

Inzeráty na pracovní místa v berlínské továrně už společnost vyvěsila na svých internetových stránkách. Hledá pracovníky v oboru inženýrství, stavby či výroby. Podle německého deníku Bild by továrna mohla zaměstnat až 10 tisíc lidí.

"Umístění u Berlína má hned dva cíle," myslí si Gene Munster, řídící partner ve společnosti rizikového kapitálu Loup Ventures. Podle něj je strategické lákat německé automobilové talenty do Tesly. "Vypovídá to také o tom, že Elon chce v tomto regionu předčit všechny automobilky," uvedl Munster pro Bloomberg. Podle Ferdinanda Dudenhöffera z automobilového výzkumu na univerzitě v Duisburg-Essenu byl výběr Berlína překvapivý, ale ne chybný. Podle něj výroba elektromobilů a baterií vyžaduje prostor, dobrou infrastrukturu a dotace a německé hlavní město se pro značku, jako je Tesla, hodí, řekl agentuře Bloomberg. Berlín ani Braniborsko nebyly podle německého deníku Handelsblatt "na radaru", spekulovalo se spíše o Sársku nebo Dolním Sasku. V Německu jsou sice vysoké mzdy, ale díky tomu i vysoce kvalifikovaní odborníci v autoprůmyslu, které Tesla potřebuje. Firma se umístěním továrny v Evropě také snaží vyhnout možné celní válce mezi USA a EU. Americký prezident Donald Trump dlouhodobě vyhrožuje, že zvýší cla na evropská auta, rozhodnutí o tomto kroku několikrát odložil, naposledy v úterý. Související 11. 10. Model 3: skvělé auto, pokud držíte volant 11. 10. Americká Tesla si zakládá na tom, že její vozy nabízejí vysokou úroveň automatizované jízdy. Pod dohledem šoféra se samy řídí pokyny navigace a... Automobilka Tesla nyní dokončuje závod Gigafactory 3 za dvě miliardy dolarů (zhruba 46,5 miliardy korun) v Šanghaji. Jde o její první továrnu na výrobu elektromobilů v zahraničí. Vozy Tesla Model 3 by měla šanghajská továrna začít vyrábět do konce roku. "Tento týden začínáme přijímat on-line objednávky Modelu 3 v Číně, takže zákazníci si mohou nakonfigurovat své vozidlo dopředu. Gigafactory 3 je dalším příkladem závazku Tesly k čínskému trhu," uvedl v říjnu Musk. Tesla už i oficiálně v Česku Tesla začátkem října otevřela svou pobočku i v Česku - v pražských Vysočanech. S otevřením první prodejny také firma představila český konfigurátor pro výpočet cen. Nejlevnější Model 3 vyjde na 1 199 200 korun. Jedná se o verzi s jedním elektromotorem a pohonem zadních kol. Dojezd by tento vůz měl mít podle webových stránek výrobce lehce přes 400 kilometrů. Mimo tento základního Model 3 nabízí Tesla také verzi Long Range, která má pohon všech čtyř kol, dva elektromotory slibující dojezd 560 kilometrů a vyjde na 1 426 200 korun. Nejdražší verzí Modelu 3 je Performance s pohonem všech čtyř kol a dvěma elektromotory, která podle webových stránek Tesly vyjde na 1 611 200 korun. Dříve byla nejbližší prodejna ve Vídni, kde působili dva čeští zástupci, kteří auta po dohodě předváděli vážným zájemcům. Podle zářijového vyjádření zakladatele firmy Elona Muska by se dalších prodejen měli brzy dočkat i zájemci v dalších východoevropských zemích. Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšila dodávky zákazníkům proti předchozím třem měsícům o dvě procenta na rekordních 97 tisíc vozů. Zároveň uvedla, že v celém letošním roce hodlá dodat 360 tisíc až 400 tisíc vozů. Koncem října automobilka překvapila příznivými hospodářskými výsledky. Po ztrátách v první polovině roku vykázala zisk. V období od července do září letošního roku vydělala 143 milionů dolarů. Díky tomu vystřídala společnost General Motors (GM) na postu největší americké automobilky z hlediska tržní hodnoty. Tržní hodnota podniku tehdy dosáhla 53,7 miliardy dolarů (zhruba 1,24 bilionu korun), zatímco tržní hodnota GM činila 51,1 miliardy dolarů. Akcie podniku po zveřejnění čtvrtletních výsledků posílily o více než 20 procent a jejich cena poprvé od začátku března překročila 300 dolarů. Tesla se dlouhodobě potýká se ztrátami a ještě nikdy nedosáhla celoročního zisku. V prvním pololetí prodělala 1,1 miliardy dolarů. Řada investorů proto začala ztrácet v podnik důvěru, a to navzdory pokračujícímu růstu prodeje. Automobilka ve své výsledkové zprávě předpověděla, že v budoucnosti zůstane zisková s "možnými přechodnými výjimkami" v době spouštění nových produktů. Firma loni podnikla důrazné kroky ke snížení nákladů, včetně zrušení tisíců pracovních míst.