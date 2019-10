Sítě dobíjecích stanic jsou pro řidiče elektromobilů nepřehledné. Někteří provozovatelé přijímají platbu kartou, jiní vyžadují aplikaci v mobilním telefonu nebo speciální čip. To by se ale mělo brzy změnit. Firmy teď hledají cestu, jak sítě dobíjecích stanic co nejjednodušším způsobem propojit.

Zatím nejdál je německá společnost Hubject, která vytvořila produkt eRoaming. Ten má za cíl propojit co nejvíce sítí dobíjecích stanic do jedné. Společnost už uzavřela smlouvu s 600 partnery po celém světě. Její síť zahrnuje 200 tisíc dobíjecích stanic ve 28 zemích. V Česku je do sítě zapojena firma PRE.