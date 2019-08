To, co na první pohled vypadá jako čtyři bílé vysavače, jsou ve skutečnosti nejrychlejší nabíječky pro elektromobily v Česku. Na čerpací stanici OMV na dálnici D5 v Berouně směrem do Prahy je těsně před dokončením první z rychlonabíjecích stanic celoevropské sítě Ionity v Česku.

Stanice, které provozuje konsorcium automobilek VW, Ford, Daimler a BMW, umožní využít nabíjecí výkon až 350 kilowattů na jedno auto, tedy více, než zvládají elektromobily na současném trhu. Běžné rychlonabíjecí stanice v Česku dosud pracovaly s výkonem 50 kW, trojice nabíječek Supercharger od Tesly je u nás omezena 120 kilowatty.