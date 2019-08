Evropský autoprůmysl nezažívá dobré časy. Automobilky finančně vysávají náklady spojené s přechodem k elektromobilitě, který si vyžadují evropské emisní limity, nedaří se čínskému trhu, který svou nedávnou nenasytností dokázal v minulosti zachránit nejednu značku v nesnázích, a je tu i doutnající obchodní válka s USA. A do toho se s nástupem Borise Johnsona do úřadu premiéra Velké Británie opět do popředí dostalo téma brexitu bez dohody. Ten nepotěší žádného z výrobců prodávajících auta v Británii, nejvíce biti by ale měli být ti působící přímo na území Spojeného království.

Nový britský premiér chce EU opustit do 31. října, ať to bude znamenat s dohodou, nebo bez ní. "Divoký brexit je pro náš autoprůmysl existenční hrozbou," napsal minulý týden v otevřeném dopise Borisi Johnsonovi šéf tamního svazu výrobců automobilů SMMT Mike Hawes. Autoprůmysl je podle něj hluboce integrován do Evropské unie a je závislý na dodávkách dílů z pevninské Evropy. Komplikace na hranicích nebo cla by vedla k zásadnímu narušení dodavatelských řetězců a dost možná i dalšímu odlivu automobilek z Británie.