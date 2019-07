Evropská unie nastavila ohledně emisí CO2 tvrdá pravidla. Automobilky, které překročí dané limity, budou bity. Například Volkswagen, největší automobilový koncern v Evropě, by měl v roce 2021 za nadměrné emise oxidu uhličitého měl podle odhadů analytické společnosti PA Consulting zaplatit 1,4 miliardy eur, což představuje desetinu zisku před zdaněním za rok 2017. Ještě hůře by na tom mohlo být francouzské PSA (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles): u něj by pokuta ve výši 600 milionů eur měla dosáhnout na pětinu zisku před zdaněním, u FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep a další) mají počítat se sedmi sty miliony a deseti procenty ze zisku.