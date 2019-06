"Celá šíře nejrůznějších asistenčních systémů ukazuje, jak jsme postoupili s vývojem automatizovaného řízení," kasá se BMW v tiskové zprávě ke své modernizované vlajkové lodi. Řada sedm může být vybavena celou plejádou senzorů a chytrou elektronikou, takže by sama měla popojíždět v kolonách, držet se v dálničním pruhu, udržovat rychlost podle auta před vámi, přizpůsobit ji sama nebo na povel řidiče aktuálnímu omezení a dle údajů z navigace by měla zvládnout i zpomalit do zatáčky.

A to je dobrý důvod vyzkoušet, jestli takovým způsobem zvládne něco, na co je stavěná. Tedy cestu z Prahy do bavorského Mnichova. Protože jestli někdy někdo něco luxusním sedanům neodpáře, je to jejich schopnost absolvovat několikasetkilometrové cesty, abyste v cíli z auta vystoupili v podobné kondici, v jaké jste do něj usedali. Teď jen zadat cíl do navigace s online zpravodajstvím o dopravě a můžeme vyrazit.