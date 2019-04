Nejslavnější americkou automobilku sužují poslední dobou v Evropě problémy. Prodeje jí od roku 2016 soustavně klesají, starý kontinent pak vloni vykázal i finanční ztráty. To vše v době, která pro automobilky není příznivá. Blíží se rok 2021 s přísným 95gramovým limitem emisí CO 2 a kauza Dieselgate snižuje odbyt naftových motorů, které byly pro Ford s ohledem na emise velice důležité. Došlo to tak daleko, že přední média jako americký Forbes začala spekulovat o tom, že Ford napodobí General Motors a z Evropy se stáhne. Automobilka teď svoje plány představila na akci Go Further v Amsterdamu.

„Ford of Europe nikam neodchází, míříme kupředu,“ prohlásil z řečnického pódia ředitel evropské odnože značky Steven Armstrong. Firma však musí na nastalou situaci reagovat, a i když na akci nikdo nepoužil termín záchranný plán, z jejího celkového vyznění by se tak vize Fordu chápat dala.

V německých továrnách značky proběhne, jak již bylo oznámeno dříve, restrukturalizace. Mimo jiné v souvislosti s ukončením výroby středně velkého MPV C-Max má přijít o práci na 5000 lidí, další zatím blíže nespecifikované množství zaměstnanců bude propuštěno rovněž v Británii. V případě divokého brexitu navíc již Ford britské premiérce Therese Mayové pohrozil uzavřením závodů v ostrovním království.