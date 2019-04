Automobilový průmysl čekají zásadní změny. Kvůli tlaku Evropské unie na snižování emisí se budou muset automobilky ve větším pustit do výroby elektromobilů. Dopad to bude mít i na prodejce ojetých vozů. Ti se už dnes potýkají s nižší poptávkou po dieselových vozech. "Zájem se přesouvá směrem k benzinu. Jen velmi malá část se zatím přesouvá k alternativním palivům," říká v rozhovoru pro HN Petr Vaněček, provozní ředitel Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autobazarů AAA Auto.

HN: Jak se díváte na očekávaný nástup elektromobility?

Zatím je to v podstatě pionýrský segment. Elektrických aut je na trhu minimum. Výrobci a prodejci zatím v této otázce zůstávají spíše skeptičtí. Co se ale bavíme s odborníky, tak začínají být v tomto směru velmi pozitivní. Upozorňují sice, že Česko na tento nástup není připravené jako okolní trhy, současně ale dodávají, že se to bude každým rokem zlepšovat. My jim v tomto začínáme věřit. Důležité je uvědomit si, že jde o politickou změnu, která musí proběhnout. Výrobci se musí přizpůsobit. Otázkou zůstává, jak zareaguje trh a zákazníci. Určitě to bude výzva. Pro nás jako prodejce ojetin je výhoda, že trh s ojetinami reaguje až s určitým zpožděním oproti trhu s novými vozy - a to zhruba o dva až pět let. Takže my budeme i nadále sledovat vývoj a budeme se změnám přizpůsobovat.