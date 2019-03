Před deseti lety bylo všechno jinak. V letech 2007 až 2011 byl Ford ve statistice prodejů nových aut, kterou má k dispozici Svaz dovozců automobilů, v součtu osobních i lehkých užitkových vozů za první Škodou. Byl tedy dokonce úspěšnější než Volkswagen. V roce 2012 klesl na čtvrtou příčku, kterou si následujících pět let sebevědomě držel. V loňském roce ale prodeje Fordu v Česku výrazně klesly.

Zatímco v roce 2017 měl podle zmíněné statistiky podíl na českém trhu díky více než 16 tisícům prodaných osobních aut a 2285 lehkých užitkových vozů 6,5 procenta, v roce 2018 výsledky klesly na necelých 13 tisíc osobních aut a 2078 lehkých užitkových. Ford se tak přiblížil k pětiprocentní podílové hranici na domácím trhu, přitom v roce 2009 měl podíl 10,2 procenta. Poprvé za dobu, kdy SDA statistiku v Česku zveřejňuje (od roku 2004), Ford spadl na pátou příčku v hodnocení podle značek v prodejích.

Výsledky z počátku letošního roku nejsou pozitivní, za první dva měsíce Ford prodal celkem 2417 osobních i lehkých užitkových aut, přitom vloni to bylo ve stejném období podle zmíněné statistiky 4264 vozů. Za leden a únor je v pořadí značek až sedmý, vloni se ve stejném období ještě držel na čtvrté příčce.

Ve vedení české pobočky Fordu v prosinci skončil generální ředitel Jan Laube. Ten přitom do Fordu nastoupil už v roce 1995 a vystřídal několik pozic, až se v roce 2008 stal šéfem českého dovozce. Oficiální vyjádření to nezmiňuje, ale právě špatné prodejní výsledky byly také podle informací HN jednou z příčin, proč byl Jan Laube nucen z Fordu odejít.

Attila Szabo Rodák z maďarského Vasárosnamény se narodil 25. ledna 1971, v automobilce Ford se nechal zaměstnat už v roce 2001. Vystřídal několik pozic od šéfa fleetových prodejů v maďarském zastoupení až k pozici šéfa cenové strategie v evropské centrále značky. Od ledna 2016 přijal pozici generálního ředitele rumunského zastoupení Fordu a letošním lednem se stal také šéfem českého dovozce. Na tomto postu vystřídal Jana Laubeho, který vedl český Ford deset let. Szabo je ženatý a má tři dcery ve věku od 2,5 do 7,5 roku. Rodina žije v Budapešti.

Hned prvního ledna letošního roku ho vystřídal Attila Szabo. Osmačtyřicetiletý Maďar je ve Fordu zaměstnaný už od roku 2001 a také vystřídal několik pozic, od ledna 2016 vede rumunskou divizi Fordu, a teď je tedy současně generálním ředitelem Fordu jak v Rumunsku, tak v Česku.

Szaboův cestovní plán by mu asi nikdo nezáviděl, jeden týden pracuje v Bukurešti, druhý v Praze a na víkendy jezdí za rodinou se třemi malými dcerami do Budapešti. Dálnici D1 zná víc než dobře. Z Maďarska často cestuje do Prahy služebním Mondeem. Jeho snahou je teď jediné: aby se prodejní propad Fordu v Česku zastavil.

HN: Přemýšlel jste dlouho o tom, jestli přijmout nabídku na vedení současně rumunského i českého zastoupení Fordu?

Jen asi deset sekund. Ve skutečnosti se řešily jen detailní záležitosti, jestli se to dá časově zvládnout a jestli je možné dvě pozice skloubit také s osobním životem. Hlavní otázkou však bylo, jakým směrem vést strategii do budoucna.