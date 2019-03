Letošní 89. ročník ženevského autosalonu je v lecčems zvláštní. Ačkoliv je právě švýcarská akce stále považována za jednu z nejvýznamnějších na světě, chybí na výstavišti Palexpo několik významných automobilek. Jasně se také ukazuje, že budoucností automobilového průmyslu jsou elektromobily.

Právě elektromobilita je nejvýranějším trendem, na který poukazuje ženevský autosalon. "Rok 2019 bude pro elektromobilitu rozhodující," uvedl šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess s jasnou narážkou na to, že právě Volkswagen uvede letos na trh finančně dostupný elektromobil ID Neo. Ten by měl být cenově srovnatelný s Golfem se spalovacím motorem. Nebude to ale jen on, svůj první elektromobil v podobě městského Citiga představí i Škoda. Ta už zároveň láká i na příští rok, kdy se ukáže SUV kupé na modulární platformě MEB. Jeho předzvěstí je ženevský koncept Vision iV.

Nový elektromobil ukazují ve Švýcarsku i další automobilky. Honda pustí koncept e Prototype do výroby ještě letos (a v roce 2025 chce prodávat v Evropě už jen elektromobily), Seat koncept model el-Born v příštím roce. Rovnou sériovým elektromobilem je Peugeot e-208, který se bude vyrábět ve slovenské Trnavě. Zajímavostí je, že Francouzi na stejné platformě nabídnou vůz se spalovacím i elektrickým motorem.

Mimochodem, při procházce ženevským výstavištěm si lze povšimnout, že elektromobily, i ty koncepční, již nejsou pouze futuristickou záležitostí. Naopak se designově výrazně přibližují běžným autům se spalovacím motorem. Stále se najdou řešení, především menších či carsharingových firem, která připomínají často zmiňované nevzhledné krabice, není to ale v takové míře jako kdysi.