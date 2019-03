Automobilka Škoda Auto v úterý představila na ženevském autosalonu nové malé SUV, které dostalo jméno Kamiq. Oproti stejnojmennému modelu prodávanému v Číně má jiný podvozek, motory i karoserii. Do prodeje má jít v druhé polovině letošního roku.

Nové SUV chce konkurovat dalším modelům na trhu, především vozům Peugeot 2008, Opel Mokka X i Volkswagen T-Cross. Předseda představenstva mladoboleslavské automobilky Bernhard Maier již minulý týden uvedl, že každé třetí auto prodané na evropském trhu je SUV. Tím vysvětluje představení dalšího vozu se zvýšenou karoserií.

Kamiq se vyznačuje světlomety rozdělenými do dvou sekcí. Kufr má k dispozici 400 litrů, tedy přibližně stejně jako další SUV od Škody, Yeti. Vůz se bude nabízet výhradně s předním pohonem a konvenčními motory. Cena zatím zveřejněná nebyla, není ani jisté, zda Kamiq předběhne v prodejích ostatní SUV mladoboleslavské firmy.

Do roku 2022 plánuje Škoda Auto představit více než 30 nových modelů, z toho minimálně deset elektrifikovaných, uvedl dále Maier. První elektrické Škody se objeví už letos. Vedle Superbu ve verzi plug-in hybrid (paralelní hybridní automobil, jehož baterii lze dobíjet i z externího zdroje elektrické energie, tedy ze zásuvky) to bude elektrické Citigo. V roce 2020 budou následovat první sériové modely na bázi koncernové platformy MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten), mezi nimi také sériová verze studie Vision iV, kterou automobilka přivezla do Ženevy.

Video Video Škoda v Ženevě představila elektromobil Vision iV

Vision iV slibuje dojezd až 500 kilometrů, 80 procent kapacity baterie lze doplnit během 30 minut. Jde o konkrétní vizi prvního čistě elektrického vozu značky vycházejícího z koncernové modulární platformy pro elektromobily (MEB). Koncept je dlouhý 4665 mm a má rozvor s délkou 2765 mm. Vůz je poháněný dvěma elektromotory s celkovým výkonem 225 kW. Maximální rychlost je 180 kilometrů za hodinu, přičemž zrychlení z 0 na 100 kilometrů za hodinu zvládne vůz za necelých šest vteřin.

Z českých výrobních linek Škody sjelo v roce 2018 celkem 886 100 vozů. Automobilka tak zaznamenala meziroční nárůst 3,3 procenta a zároveň nový výrobní rekord. Kromě elektromobilů bude mladoboleslavský závod od roku 2019 vyrábět i elektrické komponenty pro plug-in hybridní modely několika značek koncernu Volkswagen. Hybridní Superb se bude vyrábět v Kvasinách, kam by se od roku 2023 měla přesunout i výroba vozu Volkswagen Passat.

Fotogalerie Fotogalerie Nový Kamiq

"Škoda roste trvale a řízeně, přestože rok 2018 připravil celému automobilovému odvětví mnohé výzvy, jako například přechod na WLTP (nová metodika měření emisí). V roce 2019 v produktové ofenzivě budeme důsledně pokračovat novými modely, jako je Scala, Kamiq a mnoha dalšími. Současně v letošním roce zahájením výroby našeho prvního vozu s plug-in hybridním pohonem a prvního čistě elektricky poháněného automobilu vstoupí značka do éry eMobility. To je naprosto výjimečný moment ve 124leté historii našeho podniku," uvedl Maier.

Škoda Motorsport na ženevském autosalonu také představí modernizovanou verzi vozu Fabie R5. Nejúspěšnější vůz rallye v historii značky přebírá designové prvky sériového vozu Fabia pro rok 2019. Nová Fabia R5 bude po své homologaci využívat tovární tým Škoda pravděpodobně od poloviny roku 2019.