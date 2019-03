Americká společnost Tesla ve čtvrtek uvedla na trh dlouho slibovanou základní verzi sedanu Model 3 s cenou od 35 tisíc dolarů (téměř 790 tisíc korun). Firma zároveň ve čtvrtek oznámila, že ve snaze zvýšit poptávku a snížit náklady přechází na výhradně onlinový prodej.

Čtyřdveřový Model 3, který Tesla poprvé předvedla v červenci 2017, ujede na jedno nabití asi 350 kilometrů. Firma ho chtěla nabízet jako alternativu k luxusnějším modelům. Průměrná cena se však podle BBC nedávno přesáhla 50 tisíc dolarů (více než 1,1 milionu korun).

Přechod na onlinový prodej by měl umožnit snížit cenu elektrického vozidla v průměru o šest procent. Týkat by se to mělo i sedanu Model S a sportovně-užitkového vozu Model X.

Některé kamenné prodejny Tesly zůstanou otevřeny a poslouží jako galerie nebo informační centra, uvedla agentura AP. Kolik obchodů zůstane otevřeno či kolik lidí firma propustí, šéf společnosti Elon Musk nesdělil. Poznamenal ale, že změna je nutná.

"Je to jediná cesta, jak u tohoto vozu (Model 3) dosáhnout úspor," uvedl Musk. "Je příšerně obtížné vyrábět tento vůz za 35 tisíc dolarů a mít udržitelné finance," dodal.

Tesla má v současnosti po celém světě 378 prodejen a servisních center. "Je rok 2019 a lidé chtějí nakupovat online," řekl Musk k plánu na uzavírání prodejen. Rozhodnutí bylo podle něj těžké, ale správné.

Tesla už v v lednu oznámila, že hodlá zrušit 3150 pracovních míst, což odpovídá zhruba sedmi procentům její pracovní síly.

Musk upozornil, že firma bude v tomto čtvrtletí navzdory úsporným opatřením ztrátová. V loňském čtvrtém čtvrtletí jí klesl čistý zisk na 139,5 milionu dolarů (3,1 miliardy korun) z 311,5 milionu dolarů v předchozích třech měsících.