Elon Musk si je jistý, že automobily Tesla se budou do konce letošního roku schopné řídit samy - pokud to firmě dovolí úřady. Některé modely mají už teď funkci autopilota, která má některé aspekty autonomního řízení jako například automatické zatáčení, brzdění a schopnost držet se v pruhu na dálnici.

Musk teď ale tvrdí, že tato technologie bude brzy mnohem pokročilejší, než se předpokládalo. "Auto vám bude schopné najít parkovací místo, vyzvednout vás a odvézt kam budete potřebovat bez jakéhokoliv zásahu ještě letos," prohlásil šéf Tesly během podcastu uspořádaného firmou ARK Invest, která do automobilky investovala. "Řekl bych, že jsem si tím jistý," dodal miliardář.

Podle Muska by při této formě autonomního řízení měl pasažér stále zůstat vzhůru a být připraven kdykoliv převzít řízení v případě problému. I toto omezení je prý ale pouze dočasné. "Kdy bude moct člověk nasednout do auta, usnout a probudit se v cíli? Nejspíš na konci příštího roku," tvrdí Musk. "V té době by to už mělo být dostatečně bezpečné."

Podle zakladatele Tesly ale existuje jeden problém. Netuší, zda úřady povolí v dohledné době provoz této technologie na silnicích. "To je proměnná, nad kterou máme jen omezený vliv," říká Musk.

Optimismus, vyplývající z posledních Muskových vyjádření ale krotí fakt, že šéf Tesly již dříve ve svých odhadech o autonomním řízení přestřelil. V roce 2016 například tvrdil, že autopilot zvládne do konce roku 2017 odřídit trasu z Los Angeles do New Yorku bez lidského zásahu.