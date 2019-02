Automobilový svět, jak jsme ho znali, se mění. "Věřím, že automobilový průmysl se v následujících deseti letech změní více než za posledních padesát roků. Musíme vytvořit systém mobility jako komplexní službu," říká Andre Wehner zodpovědný ve Škodě Auto za digitalizaci a rozvoj v oblasti IT.

Wehnerovým úkolem je nyní nasměrovat mladoboleslavskou automobilku k vývoji technologií, které Škodu Auto digitalizují. Stanovil proto tři strategické pilíře. Vývoj konceptů mobility, konektivitu a také korporátní neboli celopodnikovou digitalizaci.

Do prvního strategického plánu se řadí hledání zajímavých start-upů a vývoj servisních služeb. V rozvoji konektivity nejde jen o komunikaci mezi vozy nebo konektivitu auta s mobilními zařízeními majitele, ale také o propojení infrastruktury chytrých měst s autem.

Hledání trendů na poli digitalizace je projekt, který potřebuje experty, a proto firma založila na podzim roku 2016 společnost Škoda Auto DigiLab. "Začínali jsme v šesti lidech, nyní, po více než dvou letech, jich máme více než třicet," říká Jarmila Plachá, která je šéfkou DigiLabu sídlícího v pražských Holešovicích. DigiLab má na starosti nejen hledání inovativních nápadů a rozvíjení spolupráce s jejich tvůrci, ale také jejich hodnocení za tržních podmínek. Kreativní laboratoř má Škodu připravit na digitální věk a vedle objevování nových technologií vyhodnocuje jejich tržní potenciál, smysluplnost rozvíjení konkrétních projektů a investice do jejich testování nebo zavádění do výroby. "Byznys modely máme dva. Především hledáme řešení na problémy, které Škoda Auto potřebuje vyřešit, a dále hledáme nové obchodní možnosti, které můžeme rozvíjet," říká Martin Ježek, který je ve Škodě Auto tiskovým mluvčím pro digitalizaci.

V Česku DigiLab spolupracuje asi se čtyřiceti projekty. Mezi nejvýznamnější patří platforma pro sdílení aut prostřednictvím služby HoppyGo. V současnosti tuto službu využívá asi 42 tisíc zákazníků a v nabídce je 1500 aut. Dalšími projekty je sdílení aut Uniqway, tato platforma je určená pro studenty s mezinárodní kartou ISIC a také pro pedagogy. Dalším projektem ve fázi testování je mobilní dobíjecí stanice pro elektromobily E-mona, kterou Škoda provozuje v centru Prahy ve spolupráci s PRE. Služba je zatím k dispozici pro firemní elektrovozy a sdílené elektromobily, v budoucnu by ji mohli využívat i soukromí majitelé. Pokud řidič zjistí, že jeho elektromobil je téměř vybitý, může si zavolat obsluhu dobíječky E-mona a přijede k němu cyklista na elektrokole se zapřaženou mobilní nabíjecí stanicí.

"Tým DigiLabu musí být především neustále na sítích, jste on-line 24/7. Nesmí vám uniknout žádné novinky, které se vývojem nových technologií a digitální mobilitou zabývají," říká Jarmila Plachá, šéfka DigiLabu. Kreativní laboratoř spolupracuje s univerzitami, ale i městskými zastupitelstvy, hledá inovativní byznys projekty nebo kapitálové fondy. A nezanedbatelnou částí práce je hledání start-upů. Ne náhodou proto DigiLab založil na podzim roku 2017 firmu přímo v izraelském Tel Avivu. Jde totiž o velmoc ve vývoji digitálních inovací, které zásadně ovlivňují digitalizaci po celém světě.

"Izrael nemá co exportovat, je to malý trh, který nedisponuje ve velkém nerostnými surovinami, nemá rozvinutý těžký průmysl. To, co musí nabídnout světu, jsou technologie," vysvětluje Jarmila Plachá. Izrael je země, která odvádí na výzkum a vývoj 4,25 procenta svého HDP, což jej řadí mezi nejlepší na světě. V tuto chvíli tu je zhruba 6000 start-upů, z toho 600 se týká mobility, která je pro Škodu Auto jednou z hlavních oblastí, do kterých chce investovat a ve které start-upy hledá.

Škoda ale v Izraeli nezačala podnikat na vlastní pěst, uzavřela společný podnik s Champion Motors, firmou, která se specializuje jak na prodej aut (je tamním importérem značky Škoda Auto i dalších koncernových značek), tak i na investice do nových technologií a podporu vývoje start-upů.

"Prorazit tady zvenčí totiž není jednoduché. Izrael má zhruba 9 milionů obyvatel a po rozpadu Sovětského svazu se značně zpřísnila imigrační politika poté, co se sem nastěhoval více než milion lidí z bývalých svazových států. Všichni se tu ale znají a byznys funguje na vztazích. Ptala jsem se například Itzhaka Swaryho, předsedy správní rady v Champion Motors, jak uzavírá kontrakty. Odpověděl, že zavolá svému kamarádovi, bývalému vojenskému důstojníkovi, a zeptá se na osobní zkušenosti s potenciálním obchodním partnerem," dodává Jarmila Plachá.

Izraelský trh zásadně ovlivňuje to, že je zde povinná branná služba. Na vojně ve věku necelých dvaceti let lidé navazují přátelství i budoucí obchodní partnerství. Zajímavé podle Jarmily Plaché je i to, že běžný průměrný věk start-upistů ve světě je 25 až 35 let, zatímco v Izraeli je to 45 až 65 let.

Aby digitální "hub" škodovky byl v centru dění, pracují tu v Tel Avivu dva zaměstnanci, kteří se přímo věnují hledání start-upů. Jedním z nich je Čech Vít Lichtenstein, kterému zde pomáhají jeho židovské kořeny. "Poprvé jsem do Izraele přicestoval s rodinou v patnácti letech. Střídavě jsem tu studoval, a na konci roku 2017 jsem se rozhodl sem definitivně nastěhovat," říká.

Jak se hledá start-up?

Vít Lichtenstein potvrzuje, že musíte mít především dobré kontakty s místním byznys světem. "I když se na obchodních schůzkách mluví anglicky, je velká výhoda, že mluvím hebrejsky. Je to stejné, jako kdyby v Česku váš zahraniční obchodní partner na vás začal s češtinou. I rodinné vazby pomohu, stejně jako to, že v mnohém jsou si Češi a Izraelci podobní, především v humoru. Ale hodně nám pomáhá i to, že Škoda Auto tu má dobrou pověst," vysvětluje. I proto pobočka DigiLabu v Tel Avivu denně řeší minimálně jednu nebo dvě nabídky přímo od vývojářů start-upů. Volají sami a chtějí svůj projekt představit. Vít Lichtenstein však dodává, že neprofesionální jednání by se společnosti nevyplatilo, právě proto, že obchodní partneři hodně dají na pověst a zkušenosti. Stačilo by jedno zásadní pochybení v jednání a přístup izraelských start-upů by se podle jeho slov změnil.

Fakt, že armáda má v Izraeli silnou pozici, dokazuje nejen to, že se tu lidé znají a vzájemně se doptávají na osobní zkušenosti. "Především je vidět, že nové technologie, které přicházejí na trh a hledají uplatnění, mají základ vývoje právě ve vojenství. Vláda start-upy a vůbec vývoj nových technologií a digitálních služeb podporuje. Například ministerstvo školství se tu jmenuje ministerstvo pro výzkum, vývoj a vesmír. A přitom dělají to samé, je však na tom vidět, jak Izraelci přemýšlí a vnímají důležitost vzdělávání a vývoje. Vláda tu vývoj podporuje, jak může. Je tu přímo založený fond, do kterého ministr resortu dává granty na několik set tisíc eur, aniž by si za to pak vláda požadovala podíly ve firmě," říká Vít Lichtenstein.

Hledat start-up zní jako značně abstraktní činnost. Nenakupují se v obchodu jako rohlíky. Vít Lichtenstein vysvětluje, že dvakrát do roka, v květnu a říjnu, zde funguje veletrh mobility a dopravy nazvaný EcoMotion, který podporuje izraelská vláda a kde se firmy představují. "Musíte vědět, co hledat, tedy poptávat takové projekty, které skutečně chcete použít. Máme jasně stanovené priority, které si Škoda Auto definovala ve své Strategii 2025," říká Lichtenstein. Ambicí automobilky je být v rámci této strategie významným hráčem na poli digitálních služeb spojených s budoucností mobility.

Jarmila Plachá vysvětluje, jak se v nabídce tisíců start-upů neztratit. V DigiLabu si nastavili metodu s tzv. trychtýřem. Do první fáze předvýběru, který má na starosti v Izraeli právě Vít Lichtenstein, spadlo zhruba 120 start-upů. Při validaci projektu a hodnocení technického řešení a dalšího testování se postupně vyselektovalo 13 projektů, po zhodnocení vývoje a strategie ve spolupráci se Škodou a partnery a po zpracování obchodního plánu postoupila čtvrtina z předchozích a implementace se v brzké době dočkají první dva.

"Přirovnala bych to k tomu, když za vámi přijde někdo, že chce vyléčit rakovinu. Mohli byste čekat třeba padesát let a investovat desítky milionů a lék by nevznikl. Nejsme chůva pro start-upy. Fungujeme jinak. Když by přišel někdo a řekl: Chci vyléčit rakovinu, už jsem vynalezl lék, otestoval jsem ho na myších a teď potřebuji peníze na další testování nebo zpracovat byznys plán, mohli bychom se začít bavit," říká Jarmila Plachá. Podle jejího názoru nelze "objevovat Ameriku", a právě v tom vidí strategii DigiLabu. "Dříve spousta velkých firem investovala do stejného produktu nebo služby, protože nevěřila, že to někdo jiný udělá stejně dobře nebo lépe. Jenže dnes se díky digitalizaci svět ohromně zrychlil a nejlepší šance, jak obchodně uspět, je spojit se s takovými firmami, aby to bylo prospěšné pro obě strany, tedy win-win spolupráce," říká Jarmila Plachá.

Projekty Škoda Auto Digilab Aktuálně DigiLab v Česku pracuje zhruba se čtyřiceti start-upy, které se nacházejí v různých fázích vývoje, v Izraeli jich je zhruba třináct. Jedním z izraelských je Guardian, který pomocí senzorů vyvíjí nový bezpečnostní systém uvnitř vozu. Upravuje intenzitu "vystřelení" airbagů podle váhy pasažéra a umí poznat, že je ve voze lupič. XM Cyber je start-up, který se zaměřuje na prevenci proti kyberútokům uvnitř firmy. Hledá slabá místa v ochraně firmy a upozorňuje na potenciální skuliny, které by mohli objevit hackeři. Za projektem stojí lidé dříve působící v izraelských bezpečnostních složkách (Mosad). Anagog je start-upová firma, ve které Škoda Auto koupila podíl. Projekt sbírá takzvaná velká data, strojové učení a umělou inteligenci. Pozná, že se řidič blíží k vozu, a nabídne jeho parkovací místo ostatním. Škoda už otestovala tři projekty založené na umělé inteligenci od společnosti Anagog a podle slov automobilky se nyní nacházejí těsně před realizací. Chacratec se nachází ve fázi testování ve spolupráci s techniky v Česaně. Společnost vyvinula nabíjecí technologii pro elektromobily, která kineticky ukládá energii do zásobníku. Technologie má snížit cenové výdaje, které si jinak vyžaduje výstavba rychlonabíjecích stanic. Jde o ukládání energie bez chemických bateriových článků a toto zařízení je šetrné k životnímu prostředí. 360stupňové skenery od start-upu UVeye umí během pár sekund zkontrolovat, jestli se na voze neobjevila poškození vzniklá při užívání anebo různé závady. Technologie by tedy mohla být užitečná jak pro leasingové společnosti, tak pro autopůjčovny nebo autobazary, ale i přímo při výrobě v továrně. Technologie má být brzy nasazena v Česku.

Podle jejího mínění je hlavně důležité pracovat rychle. "Když se podíváte, které automobilky tu v Izraeli také působí a navazují spolupráci, jsou to prakticky všechny. Škoda Auto tu nemá náskok. Dnes je ale zásadní si uvědomit hlavně to, že konkurenty pro výrobce aut nejsou ani tak ostatní automobilky, ale především technologické firmy," dodává Jarmila Plachá z DigiLabu.

Rychlost implementace je podstatná, aby firmám "neujel vlak". Společnosti, které tu vyvíjejí start-upy, totiž nepřistupují na dohodu o exkluzivitě, mohlo by je to ekonomicky zruinovat. "Neodmítáme nikoho, kdo se nám ozve. Nechceme mít manýry korporátních firem, které si nechají představit prezentaci a pak se půl roku neozvou," říká Plachá. V izraelském DigiLabu se po předložení prezentace firma do měsíce dozví, zda je projekt pro Škodu zajímavý a vidí budoucnost ve spolupráci.

S několika firmami Škoda uzavřela strategické partnerství, s jinými se dohaduje na dodavatelském kontraktu. Například ve firmě Anagog Škoda Auto vloni koupila i minoritní podíl. Bylo to vůbec poprvé, kdy největší česká firma podle tržeb koupila podíl v zahraniční technologické společnosti. Tento start-up využívá umělou inteligenci v oblasti digitální mobility. Software využívá takzvaná velká anonymizovaná data (big data) a prostřednictvím senzorů a pomocí algoritmů strojového učení rozpozná, jestli řidič stojí, parkuje, nebo se zrovna vrací k autu. Pomoci by měl především při parkování ve velkých městech. Tím, že algoritmus pozná, že se blížíte k vozu, vaše parkovací místo nabídne dalšímu uživateli. Technologie Anagogu využívá více než 20 milionů zařízení po celém světě a jsou zdrojem dat pro více než sto aplikací, analýza totiž probíhá přímo v mobilu. Do společnosti Anagog už dříve investovala také automobilka Porsche a rovněž v ní vlastní minoritní podíl.

"Pro služby mobility jsou naprostý základ tzv. big data a umělá inteligence je alfou a omegou vývoje nových technologií. Nyní vidíme několik oblastí, kde se budou tato data, na kterých s Anagogem pracujeme, využívat. První je optimalizace zákaznických zkušeností v dealerství, druhá je spolupráce na nových produktech pojištění. Data totiž analyzují, jaký jste řidič, a podle toho vám pojišťovny mohou připravit smlouvu na míru. Chceme vytvořit celý ekosystém mobility jako komplexní služby, která bude fungovat přes jediné rozhraní. Tedy že nebudete mít zvlášť jednu aplikaci na parkování, druhou na carsharing, třetí na doručení balíčku kurýrem do kufru auta… Vše bude fungovat komplexně. Nyní například přemýšlíme, jak na český trh přenést službu CareDriver, která se už nabízí v Německu. Díky ní vám například někdo jiný přiveze děti z tenisu nebo odveze babičku do nemocnice, když nemůžete vy. V Česku chceme s touto službou také cílit na seniory, nemocné nebo na rodiče s dětmi," vysvětluje Jarmila Plachá, co všechno si lze představit pod termínem nové služby digitální mobility, která dříve de facto neexistovala.

Zároveň přiznává, že nejzajímavější inovace nepochází z digitálních laboratoří v Česku, ale ze zahraničí, a proto je v dalším plánu expanze digitální laboratoře i na čínský a indický trh. "Zejména v Indii vidíme velký potenciál, právě proto, že Škoda Auto tu chce expandovat a bude zodpovědná za expanzi za celý koncern. Možná tu nevznikne přímo pobočka DigiLabu jako v Izraeli, ale uvažujeme o různých možnostech." říká Jarmila Plachá.

UVeye 360 skener

Auto najede na lehce vyvýšenou desku, která se v okamžiku, kdy se nad ní nachází podvozek, výrazně rozsvítí laserovými světly, současně vůz ze všech stran monitorují kamery. Během chvíle se na obrazovce zobrazí naskenované vozidlo se všemi informacemi a porovnáním s předchozím snímkem. Během chvíle je možné srovnat, jestli se na voze neobjevily vady, které při prvním skenování zařízení nezaznamenalo. Jde o startupový projekt UVeye, který jsme viděli v provozu přímo na parkovišti v Tel Avivu. "Díky tomuto zařízení by mohly například autopůjčovny okamžitě poznat, jestli se na autě po zápůjčce neobjevilo poškození," vysvětluje užitečnost projektu Martin Ježek ze Škody Auto. Systém by mohl najít i uplatnění přímo při výrobě vozu v továrně, zastal by roli výstupní kontroly, kdy během chvíle technik uvidí, že je vůz bez vad.