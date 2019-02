Mrazivé počasí a přívaly sněhu nekomplikují řidičům život pouze na silnicích. Sociální sítě v posledních dnech zaplnily snímky majitelů elektromobilů Model 3 od automobilky Tesla, kteří si stěžují na to, že se kvůli zamrzlým klikám do svých vozů vůbec nedostanou.

Luxusní americké elektromobily zdobí stylové kliky, které nevystupují z dveří, jako tomu je u jiných vozů. Za normálních okolností se po zmáčknutí jedné strany kliky delší část rukojeti vysune a řidič si bez problému dveře otevře. Majitelé kalifornského elektromobilu si nyní ovšem stěžují, že při teplotách pod bodem mrazu klika zamrzá a vůz se nedá otevřít.

"Model 3 možná není nejlepší auto na zimu," napsala k fotce, na níž je zamrzlé madlo, majitelka Tesly z amerického Bostonu.

So maybe the Model 3 isn't the best winter car. pic.twitter.com/e7laP1aADu