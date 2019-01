K vodíkovým autům mají Češi zatím rezervovaný přístup. Nejen proto, že tu zatím neexistuje funkční síť plniček, ale i proto, že o autech na vodík zatím širší veřejnost příliš neví.

Jedním z průkopníků těchto aut jsou jihokorejské Hyundai a japonské značky Honda a Toyota. Ta už v roce 2014 představila model Mirai, sedan střední třídy, který spaluje vodík a zvládne dojezd až 500 kilometrů. Hlavním trhem jsou pro něj USA následované domácím Japonskem.

V Česku se ale Mirai nikdy do prodeje nedostalo. Ve skutečnosti Toyotu na českém území de facto předběhl Hyundai, třetí hlavní hráč na poli vodíkových technologií v autech. Jihokorejská automobilka vloni uvedla model Nexo. Je totiž možné ho objednat dokonce i v Česku, i když zatím se k tomu z českých zákazníků nikdo neodhodlal. Především proto, že vyjma neveřejné plnicí stanice v Neratovicích tu neexistují místa, kde by bylo možné vodík do vozu "natankovat". "Na vyžádání jsme schopni Nexo zákazníkovi prodat i na českém trhu. Sériově ho nenabízíme kvůli chybějící vodíkové infrastruktuře. Ohledně plánů do budoucna záleží právě na výstavbě vodíkových plnicích stanic," řekl tiskový mluvčí českého zastoupení značky Hyundai Jan Pohorský.

Souvislost mezi rozšířením modelů na alternativní paliva a dostupnost těchto paliv jde totiž ruku v ruce, a stejně jako výrobci často poukazují na to, že nemohou představovat auta, když pro ně neexistuje možnost "tankování", kontrují provozovatelé plnicích stanic, že značné investice do vybudování sítě plniček se nevrátí, pokud taková auta nebudou k dispozici a natolik cenově přijatelná, aby je zákazníci kupovali. Své o tom vědí výrobci čistých elektromobilů a provozovatelé nabíjecích stanic.

To se má však brzy změnit. Skupina UniPetrol, která provozuje síť čerpacích stanic Benzina, oznámila, že se nyní na výstavbu vodíkových stanic v Česku zaměří. "Budoucnost vidíme ve vodíkové elektromobilitě. Nikoliv tedy v té dnešní akumulátorové, ale v té, kde bude k pohonu elektrického k motoru sloužit vodík. S využitím vodíku se razantně zvýší dojezd a sníží čas potřebný k tankování. Ten bude podobný, jako dnes při tankování klasických paliv. Půjde tedy nikoliv o hodiny, ale minuty," řekl Pavel Kaidl, tikový mluvčí skupiny UniPetrol.

V blízké budoucnosti firma plánuje rozšířit o vodíkové plnicí stojany dvě stávající čerpací stanice v Praze na Barrandově a v Litvínově. Má údajně zpracované studie proveditelnosti pro tyto konkrétní lokality. Projekt je ve stádiu získávání potřebných povolení, a proto zatím není znám přesný termín stavby ani výše investice ze strany UniPetrolu. Podle Pavla Kaidla má firma v plánu rozvoje vytipovány další lokality. "V nabídce bude vodík o tlakové úrovni 350 bar pro vozidla hromadné dopravy, resp. 700 bar pro osobní automobily," dodal Pavel Kaidl.