Společnost Volvo Cars dobrovolně svolává z trhu přes 200 000 osobních vozů. Objevila totiž technický problém, který by mohl časem způsobit únik paliva do motorového prostoru. Oznámila to ve středu automobilka, která je v rukou čínské společnosti Zhejiang Geely Holding Group.

Firma zjistila, že některé vozy mohou mít malé trhliny uvnitř palivového vedení v motorovém prostoru, což může způsobit únik pohonných hmot. Problém se týká asi 219 000 vozů 11 rozdílných modelů z let 2015 a 2016. Největší počet z nich jezdí ve Švédsku, Británii a Německu.

V roce 2015 automobilka prodala 503 127 osobních aut, v roce 2016 pak 534 332. Loni její odbyt dosáhl rekordních 642 253 vozů.

"Neexistují žádné zprávy o úrazech nebo škodách souvisejících s touto záležitostí. Společnost Volvo svolává automobily, aby odvrátila případné problémy," uvádí se v jejím prohlášení.

Nejvíce vozů automobilka Volvo svolávala z trhu v roce 2004, kdy stáhla 460 000 aut kvůli opravě elektroinstalace na řídicím modulu chladicího ventilátoru, uvedla agentura Reuters.