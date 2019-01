Společnost Waymo více než deset let pracovala na autonomních taxících a koncem loňského roku službu spustila v arizonském Phoenixu.

Firma patřící pod Google však neudává, kolik lidí její samořídicí vozy využívá, a ti, kteří to dělají, jsou na sociálních sítích až překvapivě neaktivní. Pro dnešní dobu typický přetlak fotografií, videí a dalšího obsahu o novém produktu se u Waymo One nekoná, napsal web The Verge.

Výjimkou je třicetiletý Shawn Menz, který od prosince na Instagramu i YouTube sdílel desítky videí dokumentujících jeho zkušenosti s autonomním taxíkem. HR manažer z Arizony needitovaná videa a své zkušenosti sdílí i na webu Reddit, kde ochotně odpovídá na otázky. Zpětná vazba je podle něj důležitá, aby mohl pomoci vylepšovat technologii, řekl v interview pro web Medium. Původně byl členem skupiny asi 400 vybraných obyvatel Phoenixu, kteří samořídicí vozy testovali. Společnost ale veškeré informace měla pevně pod kontrolou a členové programu Early Rider měli smluvně zakázáno diskutovat o svých zkušenostech.

Ačkoliv je společnost v mnoha dalších aspektech transparentní, na některé otázky zatím nedává odpovědi. Místo přesného počtu uživatelů říká, že k užívání Waymo One jsou pozvány stovky lidí z programu Early Rider, místo přesného geografického určení, kde je služba dostupná, uvádí pouze, že jde o oblast velkou přibližně 100 mil čtverečních, do které spadají města Chandler, Mesa, Tempe a Gilbert. Nejzásadnější nezodpovězenou otázkou ale zůstává, jaká je předpokládaná doba, kdy bude z autonomních vozů kompletně odstraněn lidský faktor.