S trochou nadsázky by se s ohledem na riziko vyhazovu asi jen těžko dalo loni najít jiné, nebezpečnější povolání než šéfování automobilce. Rok 2018 znamenal pro řadu značek obměnu vedení, často vynucenou vnějšími okolnostmi. Všechno to začalo v dubnu.

V průběhu jara se v německém Handelsblattu začaly objevovat informace o tom, že členové dozorčí rady koncernu Volkswagen si přejí čerstvý restart automobilky a plánují velké změny ve vedení. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: 12. dubna byl odvolán dosavadní předseda představenstva Matthias Müller a nahradil ho Herbert Diess.

Vůči Müllerovi by se to mohlo zdát nespravedlivé, byl to právě on, kdo firmu s pošramocenou pověstí do velké míry vyvedl z krize způsobené skandálem Dieselgate, při němž vyšlo najevo, že koncern podváděl při měření emisí u svých naftových aut. V září 2015 nahradil Martina Winterkorna, který v souvislosti s celou aférou rezignoval. Müller měl VW na starosti v době, kdy firma musela zaplatit na 30 miliard dolarů na pokutách, a odstartoval investice do elektromobility. Čekalo se, že automobilku povede déle než dva a půl roku.