Automobilka Škoda Auto je jednou z nejvýznamnějších firem v Česku, vloni zaznamenala tržby ve výši 407,4 miliardy korun a vydělala 31,8 miliardy korun po zdanění. Provozuje závody jak v Mladé Boleslavi, tak ve Vrchlabí a Kvasinách. Právě v Mladé Boleslavi je fabrika největší, na konci loňského roku bylo ve škodováckém závodu zaměstnáno téměř 23 tisíc kmenových zaměstnanců, přes agentury to bylo dalších více než 2800. Škodovka není ale samotná, ve městě a jeho okolí fungují desítky dodavatelských firem, které se věnují automobilovému průmyslu a službám.

Fakt, že je Mladá Boleslav centrem průmyslového dění v Česku, s sebou ale nese i negativa. Své o tom vědí místní obyvatelé v čele se samosprávou. "Vy jste bohaté město, máte tam tu Škodovku, říkají nám lidé. Bohužel to ale není pravda, realita rozdělování peněz vybraných na daních je taková, že se lidově řečeno hodí na hromadu a vydělí všem českým městům podle počtu obyvatel stejně, takže poměrově dostáváme stejně jako v jiných městech, kde firmy odvedou na daních méně peněz," vysvětluje Jiří Bouška, náměstek primátora Mladé Boleslavi.

Bouška si zároveň stěžuje na to, že trvalé bydliště má v Mladé Boleslavi sice 39 tisíc lidí, ale reálně jich je podle jeho zkušeností ve městě nejméně o 15 tisíc více. "To také znamená, že z ročního miliardového rozpočtu pro město přicházíme asi o 200 milionů a těchto 20 procent nám na rozvoj velmi chybí. A to nemluvím o infrastruktuře, která je zatížená kamionovou dopravou i tím, kolik lidí denně dojíždí do práce autem," dodává náměstek primátora Jiří Bouška.

Automobilka se proto rozhodla Mladoboleslavský region podpořit přímo a založila nadační fond, do nějž uložila 30 milionů eur, v přepočtu tři čtvrtě miliardy korun. Jeho prostřednictvím chce podporovat region, především však Mladou Boleslav, Kosmonosy a okolní obce. "Chceme investovat do veřejného sektoru, zlepšit infrastrukturu a podporovat vzdělávání. Cítíme to jako naši společenskou odpovědnost vůči domovskému městu naší společnosti," řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva Škody Auto za oblast řízení lidských zdrojů.

Sluší se ale připomenout, že Škoda také čerpá dotace, vloni podle své výroční zprávy čerpala investiční pobídku od státu ve výši 1,445 miliardy korun a dotaci 64 milionů korun na podnikání, úsporu energií i podporu školství. Zmiňovaný nový nadační fond ovšem není jediný projekt, který firma podporuje, přispívá i mnoha charitativním organizacím. "Státní pobídky využíváme, ale když sečteme všechny projekty, které Škoda finančně podporuje, je to rozhodně větší finanční obnos než dotace a státní pobídky," řekl Michal Kadera ze Škody Auto.

Finance uložené do nového Nadačního fondu Škoda Auto chce v následujících třech letech rozdělit mezi deset sektorů, které si automobilka stanovila jako prioritu. "Kam peníze poputují, nechceme rozhodnout sami, ke spolupráci jsme si přizvali několik partnerů, například zástupce magistrátu Mladé Boleslavi a Kosmonos, také státní správu i občanské společnosti. Zřídili jsme speciální webovou stránku noveboleslavsko.cz, na které projekt prezentujeme a vyzýváme občany Mladoboleslavska, aby se sami zapojili do diskuse a navrhli, kam peníze investovat," vysvětluje Michal Kadera ze Škody. Jednou z největších priorit je podle Kadery školství, dalšími jsou bezpečnost, zdravotnictví nebo sociální služby a volný čas.

Lidé mají čas navrhovat konkrétní projekty zhruba deset týdnů, koncem února provozovatelé nadace spolu se státní správou a samosprávou zhodnotí, do kterých Škoda bude investovat. Větší komunikaci s obyvateli chce ale rozvinout i v budoucnosti. "Zajímá nás, co tu lidi trápí a jak jim můžeme pomoci," řekl Martin Hrdlička, šéf vývoje motoru a podvozku ve Škodě Auto, který je jedním ze členů správní rady nadačního fondu.