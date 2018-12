Britský koncern Jaguar Land Rover má v Česku nového šéfa, Ivo Řeháka. Luxusní automobilka přitom letos uvedla na trh svůj první elektromobil, a hovoří se dokonce o tom, že by se z Jaguaru měla stát značka zaměřená čistě na elektromobily. Jak to vnímají čeští zákazníci? A jak se liší jejich chování v porovnání s Rakouskem, kde jsou zavedena daňová znevýhodnění aut s vysokými emisemi skleníkových plynů?

Obě vaše koncernové značky, Jaguar i Land Rover, prodají ročně v Česku okolo 1300 aut. Takové BMW zvládne více než pětkrát tolik. Myslíte si, že se dokážete německým prémiovým automobilkám vyrovnat?

Myslím si, že co se týče kvality, ceny a produktů, tak určitě ano. Můžeme se jim rovnat. Bohužel Česká republika je zemí výrazně orientovanou na Německo a lidé dají na onu německou kvalitu. Neněmečtí výrobci to tak mají u nás obecně těžší. Zejména u Jaguaru bychom také potřebovali zapracovat na imagi značky. Někteří zákazníci se na Jaguary dívají jako na příliš drahé, příliš luxusní vozy, srovnávají je s Bentley. To bychom potřebovali změnit.

S jakým množstvím prodaných aut by tedy Ivo Řehák byl spokojený?

Před pár lety vyhlásili interní cíl tisíce prodaných aut pro obě značky. To se nám podařilo splnit dokonce jen s Land Roverem v roce 2016, kdy jsme prodali přesně 1000 aut. Dalším logickým krokem tak pro mě je prodat dva tisíce aut. To bych rád zvládl v horizontu několika let.

Ivo Řehák Nový šéf českého Jaguar Land Roveru ve firmě působí od roku 2012, předtím pracoval jako marketingový manažer pro obchodní řetězec Baumax a Minoltu. Vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou.

Je kvůli tomu zapotřebí nějak rozšířit prodejní síť?

Ano, dealerskou síť musíme neustále optimalizovat. V tento okamžik máme osm autorizovaných dealerů pro obě značky a k tomu tři další servisní partnery. Naši prodejní síť bychom rádi rozšířili v Brně a přemýšlíme o dvou dalších místech. Nechceme jít ale cestou zbytečně široké sítě, spíš je pro nás ideální vyvážený počet osmi, možná deseti partnerů, kteří jsou schopni splnit naše vysoké požadavky na kvalitu. Chceme jim také zajistit stabilní počet prodaných aut ročně. Myslím si, že situace, kdy některé značky s podobnými prodejními výsledky mají dvojnásobný počet dealerů, není v našem případě tou správnou cestou.