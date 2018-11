Carlose Ghosna, šéfa francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, zatkli v Tokiu kvůli porušení finančních předpisů. Uvedl to japonský list Yomiuri nebo japonská televize NHK.

Podle deníku Asahi je Ghosn podezřelý z manipulací při vyplňování daňového přiznání. Údajně uvedl nepravdivé informace, když odmítl zveřejnit správné údaje o vlastní finanční odměně. Asahi nicméně neuvádí zdroj svých informací.

Ghosn se podle japonského tisku podrobil výslechu a odpovídal na otázky tamějších prokurátorů.

Firma Nissan v pondělí oznámila, že Ghosn používal firemní peníze pro vlastní účely a dopustil se i dalších závažných pochybení. Generální ředitel Hiroto Saikawa proto navrhne, aby byl Ghosn okamžitě odvolán z funkce. Spolu s Ghosnem se podvodů dopouštěl i další manažer Nissanu Greg Kelly, uvedla firma. Ghosnovy praktiky automobilka vyšetřuje už několik měsíců. "Nissan se hluboce omlouvá, že způsobil svým akcionářům takové starosti," uvedla firma. Dodala, že plně spolupracuje s vyšetřovateli.

Informacemi se zabývají světová média, jako jsou Bloomberg, Reuters nebo Automotive News. Podle Bloombergu mluvčí aliance Renault-Nissan-Mitsubishi svolá na pondělí večer tiskovou konferenci. Zástupce soudních prokurátorů v Tokiu podle Bloombergu uvedl, že případ nebude komentovat.

Ghosn vede nejen Nissan, ale šéfuje také Renaultu a Mitsubishi.

Akcie Nissanu v pondělí po zveřejnění informace klesly v Paříži až o 6,2 procenta a na celosvětové burze hodnota společnosti Nissan klesla o více než 11 procent.

Akcie Renaultu v pondělí zamířily prudce dolů a krátce před polednem ztrácely zhruba 13 procent hodnoty.

Mluvčí francouzského ministerstva financí podle Bloombergu odmítl zprávu komentovat. Stát je vlastníkem Renaultu zhruba z 15 procent.

Ghosn patří mezi hlavní osobnosti světového autoprůmyslu. "Reakce akcií ukazuje, jak klíčovou osobou je," upozornil podle agentury Reuters analytik Raghav Gupta-Chaudhary ze společnosti Citibank.

Díky jeho přičinění vznikla aliance automobilek Renault, Nissan a Mitsubishi a Nissan se pod jeho vedením zachránil před bankrotem.

V září letošního roku ale oznámil, že z vedení Nissanu k 1. dubnu 2019 odejde. Nadále měl být CEO aliance a ředitelem Mitsubishi a ponechal si i křeslo v dozorčí radě Nissanu.

Ghosn se narodil v Brazílii, má však libanonské předky a francouzské občanství. Kariéru zahájil ve francouzském výrobci pneumatik Michelin, odkud přešel do Renaultu. V Nissanu začal působit v roce 1999, když Renault v japonské automobilce koupil kontrolní podíl.

"Carlos Ghosn je v automobilovém odvětví impozantní postavou. Je oceňován za to, že dosáhl obratu v hospodaření Renaultu i Nissanu," uvedl dopisovatel BBC Theo Leggett. "Otázkou je, co bude teď. Ghosn se již začal zbavovat některých svých funkcí. Loni odstoupil z postu generálního ředitele Nissanu a nedávno se vzdal i některých pravomocí v Renaultu. Očekávalo se ale, že ještě několik let zůstane generálním ředitelem Renaultu a bude dál zodpovědný za alianci," dodal.