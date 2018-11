Málokdo ví, že na vývoji ikonického Porsche 928 nebo také Zetoru Crystal se podílel brněnský rodák Jiří Kuhnert. Jeho dílo si teď připomínají v Moravské galerii v Brně.

Život Jiřího Kuhnerta připomíná sprint. Intenzivní, ale velmi krátký. Narodil se v roce 1941 a už jako malé dítě to jako brněnský Němec neměl po válce jednoduché. Spolu s matkou Eldetrude rozenou Pokorny pocházející z německy mluvící rodiny se ho totiž dotkl také odsun, který je znám jako "brněnský pochod smrti" a veřejnost se o něm více dozvěděla i díky knize Vyhnání Gerty Schnirch od spisovatelky Kateřiny Tučkové. S matkou se jim nakonec podařilo před Revolučními gardami ukrýt u přátel. Úřady pak v rámci degermanizace přejmenovaly původně Hans-Jürgena Kuhnerta na Jiřího.

Jiří Kuhnert odmala miloval automobily a neustále je skicoval. Po dokončení střední průmyslové školy nastoupil do Zbrojovky Brno jako technolog, avšak táhlo ho to ke kreslicím prknům. Už ve Zbrojovce, kde se podílel na designu Zetoru Crystal, neustále kreslil sportovní auta. "Měl velký talent, který dále rozvíjel jako samouk, nestudoval řádnou uměleckou školu. Měl ale technickou znalost toho, čemu se pokoušel dát tvar," vysvětluje Rostislav Koryčánek, kurátor výstavy Jiří Kuhnert: Sketch the dream. Ta se otevřela veřejnosti v pátek v Moravské galerii v Brně.

Po srpnové okupaci Československa pak Kuhnert utekl ještě dál, do Německa. "Důvody k emigraci měl hned dva. Zaprvé miloval automobily a našel se v jejich navrhování, zadruhé toužil najít svého otce," říká Koryčánek.

Okupace Československa ho donutila k odchodu i proto, že pochopil, že v zemi za oponou by svých snů stát se automobilovým designérem pravděpodobně nikdy nedosáhl. Spolu s některými kolegy z auto klubu, ve kterém v Brně amatérsky závodil, tak utekl do Stuttgartu. Práci u Porsche měl už předdomluvenou a nastoupil zde 23. září 1968.