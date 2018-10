Nový model automobilky Škoda Auto Scala, který automobilka veřejnosti představí do konce roku, bude mít pod kapotou na výběr z pěti motorů s výkonem od 66 kW do 110 kW. Tři motory budou benzinové, jeden naftový a jeden s pohonem na zemní plyn (CNG). Scala na trh vstoupí již v první polovině příštího roku, uvedla ve středu firma v tiskové zprávě.

Scala bude v době, kdy vstoupí na trh, nabízet tři benzinové a jeden naftový motor, pohon na CNG se přidá během roku. Na výběr bude ze dvou benzinových motorů o objemu 1 litr a jednoho s objemem 1,5 litru. Naftový motor bude mít objem 1,6 litru. Všechny benzinové i naftové motory budou vybaveny filtrem pevných částic. Motor na CNG bude mít objem 1 litr s výkonem 66 kW, výkonově tak půjde o nejslabší motor.

Všechny motory s výjimkou nejslabšího benzinového a CNG bude možné kombinovat s automatickou převodovkou.

Scala bude na délku měřit 4,36 metru, široká bude 1,79 metru. Základní objem zavazadlového prostoru činí 467 litrů, sklopením opěradel zadních sedadel bude možné objem zavazadlového prostoru rozšířit až na 1410 litrů.

Zákazníci budou mít možnost přikoupit si do svého vozu množství asistenčních systémů, mezi nimi například Side Assist, který upozorňuje řidiče na to, když se zezadu blíží vozidla, která mají v úmyslu předjíždět nebo se již nacházejí v mrtvém úhlu. Systém dokáže zaregistrovat vozidla až do 70 metrů. Scala bude mít k dispozici také adaptivní tempomat, asistenta pro jízdu v pruzích nebo automatické nouzové brzdění.

Škoda loni dodala na světový trh 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává více než 35 tisíc lidí a je aktivní na více než 100 trzích.