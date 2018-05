Výrobci automobilů jsou ze všech odvětví ekonomiky oborem, který potřebuje sociální sítě možná nejvíce. Hlavně pak pro budování image. Mimo jiné proto, že než si člověk koupí vůz, jeho rozhodování o tom jaký, trvá v průměru kolem půl roku a mínění lidí o značce mohou příspěvky na Facebooku a dalších sociálních sítích za tu dobu hodně ovlivnit.

To je jeden ze závěrů konference Engage Prague. Tu ve Foru Karlín tento týden pořádá česká společnost Socialbakers, která se zaměřuje na analýzu dat ze sociálních sítí. Ve středu a ve čtvrtek v rámci ní probíhaly praktické workshopy, pátek je určen sérii přednášek lidí z médií a byznysu. Jedním z řečníků je i ředitel zákaznických dat a sociálních sítí automobilky Renault Francois Xavier Pierrel.

"Automobilový průmysl si neprošel zásadní disrupcí, přitom ostatní odvětví ekonomiky už dávno ano. Máme sice Teslu, která dělá cool auta, ale nemají objemy, které by změnily přemýšlení celého trhu. Ale přijde to. Kombinace nástupu elektromobility, autonomních aut a konektivity přinese velkou vlnu," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Pierrel. Sociální sítě v tom automobilkám mohou být užitečným sluhou. Skrze ně mají značky šanci lépe zjistit, co trh vlastně potřebuje, která inovace má smysl a šanci se uchytit.

Tisíce reklamních sdělení denně? Raději méně a od influencerů

Mezi nejúspěšnější automobilové značky v digitálním světě patří BMW. Podle počtu liků na Facebooku je BMW po Mercedesu druhou nejoblíbenější značkou. Matic Babnik z BMW vedl v rámci Engage seminář o tom, jak důležití jsou pro prezentaci na sociálních sítích obecně a stejně tak pro BMW takzvaní influenceři - tedy celebrity nebo méně obecně známí lidé vytvářející hojně sdílený obsah -, na které je dobré se nějak napojit.

TOP 5 automobilových značek na Facebooku Globálně (v milionech liků) Mercedes-Benz – 20,9 BMW – 20,3 Ferrari – 16,6 Porsche – 11,6 Lamborghini – 8,3 V ČR (v tisících liků) Škoda – 216 BMW – 204 Hyundai – 125 Volkswagen – 89 Audi – 87 Zdroj: Socialbakers

"V každé zemi se snažíme o lokalizovaný přístup. Dobrý příklad je Slovinsko. Tam například spolupracujeme s olympijským medailistou ve snowboardingu Markem Grilcem, biatlonistou Jakovem Fakem a sjezdařkou Tinou Mazeovou. Každého podle jeho osobnosti máme napojeného na jiný model vozu," popisuje Babnik z BMW s tím, že s danými osobnostmi firma jednak vyrábí různý vlastní obsah, ale zároveň očekává, že ambasadoři budou sami ve svých vlastních materiálech pro sociální sítě, fotkách, videích a podobně na spojení s automobilkou upozorňovat.

Lidé dostávají až pět tisíc různých potenciálně reklamních sdělení denně, jsou unaveni to všechno sledovat a nemohou tomu přirozeně věnovat pozornost. "S použitím influencerů můžete tvořit obsah pro specifickou komunitu kolem nich a ta pak ten obsah vnímá," vysvětluje Babnik.

Auto nikoliv od dealera, ale on-line

Oba, jak Babnik tak Pierrel, pak ale shodně upozorňují na to, že práce se sociálními sítěmi pro jejich kampaně se výhledově dramaticky změní po technické stránce. "Facebook například oznámil, že vytvoří dvě zdi zobrazování příspěvků, jednu, která shromažďuje příspěvky od vašich přátel, další, jež agreguje stránky, které máte rádi, jste jejich fanoušky. Pro nás proto bude stěžejní vytvářet obsah, který si lidé mezi sebou budou sdílet," upozorňuje Babnik.

Obecně to může vést i k tomu, že mnoho firem přehodnotí své strategie a investice pro sociální sítě. Už tak učinily například giganty v oboru spotřebního zboží P&G nebo Unilever, když nedávno oznámily přesun stovek miliard dolarů z digitálních kampaní zpátky směrem k tradiční inzerci, jako je televize.



Další zásadní věc spojená s digitalizací, která může brzy změnit celé odvětví, jsou prodeje aut on-line. "Zatím jsou to jen výkřiky, ale prodává se jídlo, boty po internetu, brzy budou i auta a bude se tak dít klidně přes sociální sítě," předpokládá Pierrel, muž, který dříve působil také ve společnosti Microsoft.

Podle Pierrela je zřejmé, že se všemi zmíněnými trendy budou přicházet v první fázi spíš ti, kdo prodávají dražší auta. Renault bude značkou, která bude trh následovat. Konkrétně prodej aut on-line si Renault už ale vyzkoušel letos na modelu Kwid určeném pro brazilský trh.

