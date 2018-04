Manufaktura na sportovní roadstery Kaipan ze Smržovky letos plánuje vyrobit zhruba 25 vozů, tedy podobný počet jako v loňském roce. Velkou část produkce bude tvořit inovovaný model Kaipan 57a, který plní novou emisní normu Euro 6. Ve čtvrtek to na výstavě Autoshow na výstavišti v pražských Holešovicích řekl majitel firmy Michal Hradský.

Nový Kaipan 57a byl schválený pro sériovou výrobu letos v lednu. Základem nového vozu je, stejně jako u předchůdce, benzinový čtyřválec 1,8 turbo z první generace Škody Octavie, který kvůli emisím dostal nový katalyzátor. Disponuje výkonem 110 kW.

"V současnosti máme objednáno a zaplaceno deset vozů," uvedl Hradský. Základní cena kompletně vyrobeného a dodaného auta je 1,28 milionu korun. Zákazník si ale může objednat i stavebnici, kdy si prostřednictvím sady dodaných dílů vozidlo postaví doma. Cena stavebnic se pohybuje od 174.000 do 710.000 korun. Dodací lhůta kompletního vozu je půl roku, u stavebnic je to od tří do pěti měsíců.

Vedle modelu 57 se základem z Octavie Kaipan vyrábí ještě modely 14 a 16 se základem ze Škody Favorit a Fabia.

Na Autoshow se od středy do neděle představuje více než 20 automobilových novinek a celkem 43 značek. Návštěvníci uvidí například koncept Škoda Vision X nebo Hyundai i30 Fastback. Klasický autosalon za účasti importérů se v Česku od roku 2014 nekoná. Autoshow je vedle slavnosti Legendy největší automobilovou výstavou v Česku. Výstava bude otevřená od 10:00 do 19:00, v neděli do 17:00. Plné vstupné je 200 Kč, rodinné pak 400 Kč.