Seat chce do roku 2020 představit každého půl roku nový model. Tou hlavní novinkou má být vůbec první elektromobil značky, který má na jedno nabití ujet až 500 kilometrů. Využívat bude platformu, která se objeví v několika vozech koncernu Volkswagen.

"Seat dělá další krok v podpoře elektrické mobility, která zahrnuje rovněž představení hybridní verze nové generace modelu Leon v roce 2020. Značka bude navíc pokračovat ve svém zaměření na motory spalující stlačený zemní plyn (CNG) a konvenční spalovací motory," řekl na konferenci k hospodářských výsledkům předseda představenstva Luca de Meo.

Další dvě novinky jsou už známé, půjde o modely Seat Tarraco a Cupra Ateca. Oba vozy se začnou prodávat ještě v letošním roce.

Tarraco je nové, velké, v pořadí třetí SUV značky. Název vybírali fanoušci po internetu ze 134 zemí světa. Cupra se naproti tomu stala zcela samostatnou značkou, dříve nesly toto označení vozy se sportovním charakterem.

Jako první model pod novou značkou se představí právě zmíněná Ateca, která dostane techniku blízkou aktuálnímu Leonu ST Cupra. Bude ji pohánět přeplňovaný dvoulitr o výkonu 221 kW, Ateca ale na rozdíl od Leonu ST Cupra dostane pohon všech kol.

V příštím roce se pak plánuje uvedení nové generace modelu Leon, a to jak ve verzi hatchback, tak i jako kombi s tradičním označením ST.

Pro Seat byl loňský rok rekordní. Zisk vzrostl na 281 milionů eur, což je o 21,3 procenta více než v roce 2016. Provozní zisk byl ale o něco nižší než v předchozím roce a dosáhl 116 milionů eur (o rok dříve to bylo 143 milionů eur). Mohly za to hlavně větší investice do vývoje a vyšší odpisy.

Seat se třemi procenty podílí na exportu celého Španělska. V roce 2017 vyvážel 81,1 procent svých vozidel do zahraničí.

I proto v Seatu intenzivně uvažují o expanzi na nové trhy. Globalizace je jedním z pilířů plánované strategie značky. "Společnost působí ve více než 80 zemích, ale jen 15 % celkového prodeje realizuje mimo Evropu. Strategickými růstovými regiony jsou severní Afrika, kde Seat vede projekt montážního závodu koncernu Volkswagen v Alžírsku, a Latinská Amerika a Mexiko, kde společnost zkoumá proveditelnost výroby," dodal Luca de Meo.