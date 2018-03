Škoda Auto mění své plány v oblasti elektromobility. Ještě loni její zástupci tvrdili, že se první elektrický vůz s okřídleným šípem ve znaku objeví v roce 2020. Předseda představenstva značky Bernhard Maier však v Ženevě uvedl, že první elektrická škodovka se objeví již v příštím roce.

"Na konci roku 2019 představíme elektrickou verzi Citiga s označením e-Citigo," řekl Maier na tiskové konferenci. Je to v zásadě logický krok. Nejmenší Škoda se vyrábí v Bratislavě na stejné lince jako Seat Mii a Volkswagen up!. A právě druhý jmenovaný je vedle benzinových motorů k dispozici i jako elektromobil e-up!.

Dá se očekávat, že obě auta budou sdílet stejnou techniku, především tedy elektromotor o výkonu 60 kW. Volkswagen pak na jedno nabití ujede 160 km. To by se v případě e-Citiga mělo podstatně zlepšit. Šéf vývoje značky Christian Strube totiž britskému magazínu Autocar řekl, že první elektrická Škoda bude mít dojezd 300 km.

Otázkou je cena vozu. Volkswagen e-up! se totiž na českém trhu prodává aktuálně od 639 900 korun. Maier přitom uvedl, že cílem Škody je udělat elektromobilu fascinující a také dostupnou. Vedle elektrického Citiga se v příštím roce představí plug-in hybridní verze Superbu.

Nejdůležitější elektrifikovaná Škoda se však ukáže až na konci dekády. "V roce 2020 představíme Vision E, auto založené na platformě MEB s dojezdem více než 500 km," uvedl Bernhard Maier. Předseda představenstva značky také bez dalších podrobností řekl, že elektrická auta budou vyráběna v Česku.

Celkem bude mít Škoda do roku 2025 v portfoliu minimálně deset elektrifikovaných modelů, tedy elektromobilů nebo plug-in hybridů (dřívější plány hovořily pouze o pěti elektrifikovaných vozech). Autocar pak tvrdí, že hned šest aut budou čisté elektromobily. "Do alternativních typů pohonu a nových řešení mobility chceme v průběhu pěti let investovat dvě miliardy euro," předpověděl Maier.

Vedle elektromobilů a plug-in hybridů půjde část této sumy i do digitalizace, dalšího velkého tématu, jímž se Škoda Auto intenzivně zabývá. V Ženevě představený koncept Vision X, který se v sériové verzi objeví příští rok, má na své palubě nejen systém Smartlink s konektivitou 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, ale také čtveřici zcela nových digitálních služeb.

Mezi ně patří i aplikace Smart parking. "Tato aplikace nehledá jen nejbližší volné parkovací místo, ale také nejvhodnější způsob dopravy na první nebo naopak poslední kilometry," představil novinku Maier. Jedním ze způsobů dopravy na poslední kilometry může být také elektrický longboard, který si koncept Vision X vozí v zavazadlovém prostoru.

Nová aplikace není jen cvičením, Škoda už ji testuje v Česku a v budoucnu počítá s jejím rozšířením i do dalších zemí. Není to ale jen o této jediné aplikaci. "V oddělení digitalizace nyní testujeme kolem čtyřiceti nápadů," uzavřel Bernhard Maier.