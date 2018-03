Nových aut s naftovým motorem se v Česku prodává čím dál méně. Ze statistik za první dva měsíce letošního roku vyplývá, že jen třetina lidí si koupila dieselový vůz. Česko tak kopíruje trend patrný v západní Evropě.

Zatímco ještě v roce 2016 byl prodejní podíl dieselů a benzinových aut v proměru 42,6 % ku 54,6 %, v posledních měsících je znát, že i v Česku zákazníci raději upřednostňují nová auta spalující benzin. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.

V měsících lednu a únoru mělo 64 % nových aut prodaných v Česku zážehový motor, zatímco vznětový jich mělo 33,07 procent. Zbytek připadá na auta s alternativním pohonem. To znamená, že jen třetina aktuálně nových automobilů spaluje naftu.

Česko tak kopíruje trend, který je patrný na západě. O vozy s dieselovými motory zájem postupně klesá. Důvodem je skutečnost, že podle ekologů se diesely podílejí na zhoršování životního prostředí a v Německu je znát silný tlak na omezení dieselů ve velkých městech.

Nové naftové motory jsou vybaveny filtry pevných částic nebo například vstřikováním močoviny a splňují nejpřísnější emisní normy (aktuálně normu Euro 6), avšak některá města, zejména v Německu, chtějí omezovat vjezd do center měst naftovým autům, a to i jen pár let starým. Norma Euro 5 platila do září roku 2014 a v Hamburku už od konce rubna nebude možné projet autem s dieselem spadajícím do emisní kategorie Euro 5 po dvou hlavních ulicích v centru.

Severoněmecký Hamburk je tedy prvním městem, které se rozhodlo využít rozhodnutí spolkového správního soudu, podle něhož je zákaz jízdy dieselových aut v centrech přípustný. Hamburk přitom není městem, které v Německu nejvíce překračuje limity pro koncentraci oxidů dusíku. Další města ho zřejmě budou následovat.

Mezi německými automobilisty tedy vyvstala obava, jak to bude s diesely do budoucna. Pokud má někdo v plánu si nové auto nechat alespoň několik let, hrozí mu, že zanedlouho by se zákaz mohl vztahovat i na jeho automobil.

V Česku se sice k podobným zákazům dieselů zatím neschyluje, vedle otázky ekologičnosti dieselů se čeští motoristé obávají spíše provozních nákladů. U choulostivějších a složitějších motorů se dá čekat větší riziko poruchovosti a následných finančně náročnějších oprav, a i to je příčinou toho, že zákazníci zvažují, zda se jim investice do auta s naftovým motorem v budoucnu neprodraží.

Také u ojetin je patrné, že se preference zákazníků mění. Zatímco ještě před dvěma lety si zájemci o ojetinu ze 70 % vybírali dieselový vůz, ze statistik největšího prodejce ojetin v Česku, společnosti AAA Auto, vyplývá, že teď už i mezi ojetinami vede benzin.

"Na českém trhu se postupně vyrovnává podíl naftových a benzinových vozů ve prospěch benzinových motorů, po kterých je i dlouhodobě vyšší poptávka. V současné době vidíme, že proti sobě jdou dva trendy – mírné zvýšení dovozu levnějších, více ojetých a starších dieselů zejména z Německa, a zároveň zvýšený zájem o benzinové zánovní vozy,“ řekl provozní ředitel sítě autobazarů AAA Auto Petr Vaněček.

Naftové verze ojetin jsou ale nadále populární u větších rodinných aut nebo velkých SUV, a to zejména proto, že se u nich očekává větší kilometrový nájezd, ve větších autech navíc dává smysl mít diesel s nižší spotřebou, než jaké by dosahovala výkonově adekvátní benzinová varianta.