Titul evropského Auta roku 2018 letos získalo Volvo XC40. Na druhé místo odborná 60členná porota zvolila Seat Ibiza a třetí je BMW 5. Uvedli to organizátoři soutěže v předvečer zahájení ženevského autosalonu. Loňský ročník vyhrál Peugeot 3008.

Volvo XC40 je terénní SUV o délce 4,4 metru a šířce 1,8 metru. Má zavazadlový prostor o objemu 479 litrů a jeho cena v České republice začíná na 742 000 Kč.

O titul evropské Auto roku 2018 se mohly ucházet automobily, které se objevily na evropském trhu v průběhu roku 2017. Podmínkou je, aby model byl dostupný minimálně v pěti zemích starého kontinentu. Do finále letošního ročníku prestižní ankety postoupila ještě Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, Citroen C3 Aircross a Kia Stinger.

Titul Auto roku (The Car of the Year) se uděluje od roku 1964, a je tak nejstarším a zároveň nejprestižnějším oceněním svého druhu v Evropě. V ČR získal titul auta roku model Škoda Karoq.

Popisek: Druhé místo obsadil Seat Ibiza Foto: Seat

Popisek: Na třetím místě skončila sedmá generace BMW 5 Foto: BMW