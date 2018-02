Automobilka Toyota prodala v roce 2017 celkem 1,52 milionu elektrifikovaných modelů. Jde o rekord v její historii a navíc osmiprocentní nárůst v porovnání s rokem 2016. Dva roky po sobě tak zájem o modely Toyoty, které využívají alternativní pohon, roste.

Navíc tak předběhla své plány, když si stanovila, že do roku 2020 chce prodávat 1,5 milionu elektrifikovaných modelů ročně.

"Za období jen o něco delší než 20 let jsme byli svědky nárůstu prodejů nových elektrifikovaných vozidel z necelých 500 kusů v jediné zemi na více než 1,5 milionu ve více než 90 zemích a regionech," řekl Šigeki Teraši, výkonný viceprezident společnosti Toyota Motor Corporation.

Prvním hybridním modelem od automobilky Toyota byl Prius představený v roce 1997 v Japonsku. V roce 2016 přitom uvedla na trh čtvrtou generaci Priusu a vloni druhou generaci plug-in hybridního Priusu.

V současnosti se v Česku nabízí hybridní verze u modelů Yaris, Auris, Prius, C-HR a RAV4, Prius se nabízí také jako plug-in hybrid, tedy model, který je schopen po nabití ze zásuvky ujet na elektřinu zhruba 50 kilometrů. Hybridní modely se externě nenabíjejí, k pohonu využívají benzinový motor spojený s elektromotorem a baterií, která v sobě uchovává rekuperovanou energii.

Vedle výše zmíněných také Toyota představila model Mirai, což je vůbec první sériově vyráběný vůz poháněný vodíkovými palivovými články. Prodává se od roku 2014 v Japonsku a o rok později přišel do Evropy a USA. S počátkem roku 2018 se Mirai začala nabízet také v Kanadě.

Celkem Toyota celosvětově prodala za tři roky téměř 5000 vodíkových aut. Největší zájem je v Japonsku a USA, Evropa ale výrazně zaostává. Zatímco v Severní Americe si Mirai koupilo přes 1500 zákazníků, v Evropě zatím jen 115. Automobilka ale věří, že do pěti let by se mělo celosvětově prodat 30 000 kusů tohoto modelu.

V Česku si vodíkovou Mirai ale zatím řidiči nekoupí, chybí zde infrastruktura vodíkových plnicích stanic. "V České republice se už ale budoucnost používání vodíku a jak by se dal využívat zkoumá. Například může být vedlejším produktem výroby chemiček. Při historii a koncentraci chemického průmyslu v Česku je to zajímavá oblast. Teoreticky je vodík možné vyrábět z bioodpadu nebo z odpadu jako takového. Stejně jako ve světě, i v Česku plánujeme být v tomto směru průkopníky a Toyotu Mirai uvést na trh co nejdříve to půjde," říká Martin Peleška, ředitel českého zastoupení automobilky Toyota a člen vládní pracovní skupiny pro využitelnost vodíku.

Toyota je jednou ze světových automobilek, která má nejodvážnější plány s prodeji elektrifikovaných modelů a neustále připomíná, že chce přispívat k celosvětovému snižování emisí CO2 produkovanými novými auty. Do roku 2030 chce dosáhnout každoročních prodejů elektrifikovaných vozidel na úrovni 5,5 milionu kusů.